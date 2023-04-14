Выпускники АлтГУ всех лет, не пропустите: программа главного юбилейного дня АлтГУ 26 мая

Встреча поколений выпускников пройдет в «Титов-Арене» (Социалистический, 93, бывший Дворец спорта), сбор гостей в 13.00. В 14.00 начнется концертная программа, которая позволит выпускникам прошлых лет вновь погрузиться в беззаботные и счастливые университетские годы.

Концерт продлится до 15.30, после чего у гостей будет время встретиться со своими однокурсниками, пообщаться, поделиться воспоминаниями. Также можно будет ознакомиться с выставкой, посвященной истории Алтайского государственного университета — она расположится на стендах напротив Театра драмы.

В 17.30 начнется Парад институтов, посвященный 50-летию со дня основания Алтайского государственного университета. Преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники Алтайского государственного университета — около 3500 человек — колоннами пройдут от своих корпусов к «Титов-Арене».

Административная колонна (ректор, проректора, сотрудники) собирается в 17.00 у корпуса «М» на Ленина, 61. Стартует колонна в 17.20.

Институт гуманитарных наук — сбор в 16:30, старт 17:30 (корпус «Д», Димитрова, 66).

Юридический институт и Международный институт экономики менеджмента и информационных систем — сбор в 17:00, старт 18:00 (корпус «С», Социалистический 68).

Институт географии, Институт истории и международных отношений, Институт биологии и биотехнологии, Институт математики и информационных технологий — сбор в 17:10, старт 18:10 (корпуса «М» и «Л», Ленина, 61).

Институт цифровых технологий, электроники и физики, Институт химии и химико-фармацевтических технологий — сбор в 17:30, старт 18:20 — (корпус «К», Красноармейский, 90).

Колледж АГУ — сбор в 17:35, старт 18:35 (университетский дворик АлтГУ, Ленина, 61).

Колонны прошествуют к сцене на площади Сахарова, где их приветствует ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

После участники парада пройдут в здание «Титов-Арены», где в 19 часов начнется торжественное открытие праздничной программы «Планета Университет», приуроченной к 50-летию Алтайского государственного университета. Вход свободный и бесплатный. До 22.00 на сцене самой большой концертной площадки Барнаула будут выступать творческие коллективы Алтайского государственного университета и приглашенные звезды.