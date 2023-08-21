В новый учебный сезон — с новыми вкусными напитками

Уже скоро, 1 сентября, в России прозвенит звонок для миллионов учащихся и их родителей, для которых День знаний — особенная дата. В преддверии этого дня мы предлагаем взрослым проявить свои знания и ответить на вопросы, но только не по математике или биологии, а по истории одного из самых известных предприятий — Барнаульского пивоваренного завода.