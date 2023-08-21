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Образование

В новый учебный сезон — с новыми вкусными напитками

Уже скоро, 1 сентября, в России прозвенит звонок для миллионов учащихся и их родителей, для которых День знаний — особенная дата. В преддверии этого дня мы предлагаем взрослым проявить свои знания и ответить на вопросы, но только не по математике или биологии, а по истории одного из самых известных предприятий — Барнаульского пивоваренного завода.

Напиток Good stripes* Лаунж со вкусом манго.
Напиток Good stripes* Лаунж со вкусом манго.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

Трем победителям мы вручим напиток Good stripes* Лаунж со вкусом манго. Дерзайте!

Сроки проведения с 21 по 27 августа. Подведение итогов 28-29 августа.

Призы предоставлены ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.

Победители (3 человека) будут определены рандомно, среди тех, кто ответит правильно на все вопросы.

* Хорошие полосы (перевод с англ.).

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