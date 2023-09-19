"Учеба - тоже работа". Директор лучшей школы Алтайского края рассказал о лицейском братстве и общении с подростками

Лицей №124 вошел в рейтинг RAEX 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы. Среди школ Алтайского края он занял первое место. Altapress.ru пообщался с директором лицея Николаем Погребниковым и узнал, что мотивирует учеников добиваться успехов, и насколько сильно лицейское братство.

В чем секрет лицеиста

Лицей №124 был создан 1 сентября 1991 года. Он стал учебным заведением особого типа для учащихся 7-11 классов, имеющих наклонности к физико-математическим дисциплинам, инженерно-технической и социально-экономической деятельности.

- Николай Михайлович, расскажите, есть ли какой-то секрет успеваемости ваших учеников?

- Вы искренне думаете, что существует такой секрет? На самом деле, никакой тайны нет. Ребята к нам приходят уже изначально мотивированными, с твердым желанием учиться. За плечами у них шесть классов, за это время ученики приобретают определенные навыки, которые теперь хотят реализовать. И мы помогаем им в этом, развиваем их способности.

Разумеется, автоматическое пребывание в лицее никому не гарантирует высоких достижений. Важно, чтобы ребенок сам работал над будущим результатом. Ведь учеба действительно в своем роде становится настоящей работой для школьника, и я не раз об этом говорю родителям.

Лицей №124 Пресс-служба лицея №124 Лицей №124 Пресс-служба лицея №124 Лицей №124 Пресс-служба лицея №124

- Что больше помогает развитию ребенка: учебная или внеучебная деятельность?

- Конечно, учебная деятельность становится главным фундаментом для лицеиста. Во взрослой жизни выпускники во многом отталкиваются от нее. Однако наши преподаватели не могут вложить все знания мира в ученика, нельзя объять необъятное. Поэтому мы сотрудничаем с другими учреждениями дополнительного образования.

Наши ученики занимаются в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», в технопарке «Кванториум», на площадке IT-Cube. Они дают хорошую материальную базу и вносят большой вклад в развитие ребенка.

- В какие вузы поступили ваши выпускники в этом году?

- Около 60-65% уезжают за пределы региона и поступают в престижные вузы Сибири: это НГУ, Сибирский федеральный университет в Красноярске, отчасти ТГУ. А другая часть массово стремится в московские и питерские университеты.

Исключением стали годы пандемии. Тогда чуть больше выпускников остались в Барнауле и поступили в АлтГУ и АлтГТУ им. Ползунова.

Лицей №124 Пресс-служба лицея №124

Лицейское братство

- К вам приходят учиться из разных школ после шестого класса. Как проходит адаптация ребенка в новом коллективе?

- Современные дети очень мобильны и быстро находят общий язык со сверстниками. Дополнительно с прибывшими семиклассниками – и с некоторыми девятиклассниками - активно занимается наш психолог и помогает адаптироваться в новой школе.

Но ничто так не объединяет детей, как веселые праздники. Каждый год мы устраиваем множество неформальных мероприятий для всех учащихся. Например, во вторую неделю сентября мы отметили «День здоровья». Наша школа выехала на лыжную базу «Лабиринт» и устроила спортивную эстафету. Соревновались все, в том числе дети, которые только недавно познакомились друг с другом. Работая в команде, они тем самым налаживали теплые отношения.

Также в октябре в нашей школе проходит традиционное посвящение в лицеисты. Каждый класс готовит творческие визитки и показывают, кто на что способен. Особенно посвящение интересно седьмым классам, ведь они демонстрируют свои таланты не только всей школе, но и друг другу. Так дети с удивлением обнаруживают, что, оказывается, их сосед по парте умеет петь или уже пять лет занимается боевыми искусствами.

А в конце четверти все лицеисты с нетерпением ждут осеннего бала. Каждый год у него своя тематика - 2022 году это были разные страны мира. Ученики подготавливали все до мельчайших деталей: национальные костюмы, блюда, традиционные обычаи и танцы. Это было очень ярким зрелищем!

Лицей №124 Пресс-служба лицея №124

- Ваши ученики уже подростки, не возникает ли с ними трудностей?

- У каждого класса есть свои возрастные особенности. В семиклассниках кипит много энергии, они еще не очень дисциплинированные. Порой дети, словно горох рассыпанный, носятся по всей школе, забегают в классы к старшеклассникам, стараются пролезть вперед всех в столовую. Ученики выпускных классов их даже немного опасаются – а то сшибут еще.

А вот девятые классы проходят через период взросления, отчего порой у них могут быть проблемы с успеваемостью. Но мы всегда стараемся прорабатывать с ними эти моменты вместе со школьным психологом. Поэтому я не могу сказать, что мы сталкиваемся с серьезными трудностями.

- А какие отношения царят между учениками?

- Наши ученики очень дружны друг с другом и со школой, мы называем это «лицейским братством». Вот незадолго до вашего визита к нам в гости приходили выпускники 2018 года. Смотрю на них – а это уже большие дяди с бородами, совсем не те уже мальчишки, какими я их помнил. И сразу смешно и радостно.

А в прошлом году наши бывшие ученики, которые уже давно проживают в столичных городах, предложили материально поддержать активистов детского самоуправления. Они самостоятельно собрали небольшой фонд и по итогам полугодия назначили активным ученикам стипендии в размере 3 тыс. рублей. В 2023 году мы хотим продолжить эту традицию.

Вот так наши ученики, сквозь годы и расстояния, стремятся передать все то хорошее, что было у них, следующим поколениям.

Лицей №124 Пресс-служба лицея №124 Лицей №124 Пресс-служба лицея №124 Лицей №124 Пресс-служба лицея №124 Лицей №124 Пресс-служба лицея №124

- Как вы работаете с родителями учеников?

- Родители наших учеников довольно активны и принимают большое участие в жизни лицея. Они отправляются с нами на выездные мероприятия и помогают классным руководителям. Ведь довольно сложно в одиночку уследить сразу за 25-ю, а то и за 28-ю детьми вне стен школы. И родители становятся нашей правой и левой руками.

А на родительских собраниях так и вовсе аншлаг. Знаю, что во многих школах отмечают низкую явку на встречах родителей. У нас же люди специально выделяют время в рабочие дни, чтобы прийти и пообщаться с учителями и друг с другом. Бывало, что я уходил с работы в 21:00, смотрю – а некоторые мамы или папы все еще сидят, что-то обсуждают.

Взаимное уважение

- Ваши преподаватели придерживаются традиционных методов обучения или привносят что-то новое?

- У нас работают разные учителя. Есть те, которые учат уже несколько поколений и помнят родителей некоторых школьников. А есть новоприбывшие, недавно закончившие педагогический вуз. Каждый учитель привносит в учебный процесс что-то свое.

Но неизменным остается одно – это взаимное уважение друг к другу. Мне кажется, что не всегда можно любить детей – детей нужно любить своих – но вот уважать их обязательно. Большая часть педагогов обращается к ученикам на «вы», и семиклассников это первое время шокирует.

Лицей №124 Пресс-служба лицея №124

- Какие новые технологии появились в лицее в этом году?

- Мы открыли детский центр инициатив на первом этаже школы. Это отдельная зона отдыха с диванами, телевизором и круглым столом. Здесь собираются наши активисты и в спокойной обстановке обсуждают все те идеи, которые им приходят в голову. Это и организация праздников, и создание новых Telegram-каналов, подготовка к выставкам и многое другое. Согласитесь, что так гораздо удобнее, чем пытаться что-то обсудить в шумном классе или в коридоре в перерывах между уроками.

Также стараемся периодически обновлять техническое оборудование: рабочие компьютеры, проекторы или телевизоры. Обновляем за счет грантов, спонсорской поддержки или бюджетных средств.