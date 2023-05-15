Кто бесплатно может получить новую профессию

Правительство страны расширило программу бесплатного переобучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» , который входит в национальный проект «Демография» .

Теперь пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям могут участники СВО и члены их семей, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР, начиная с 11 мая 2014 года, и члены их семей.

Кроме того, подать заявку на обучение могут следующие категории граждан:

граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;

молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения;

студенты последнего курса высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;

молодые мамы в декрете;

неработающие матери дошкольников;

граждане 50 лет и старше;

предпенсионеры;

граждане, находящиеся под риском увольнения, вне зависимости от возраста;

безработные граждане.

Директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина отмечает, что в настоящее время необходимо постоянно актуализировать свои знания и развивать профессиональные навыки, чтобы быть востребованным на рынке труда.

Именно таких развивающихся сотрудников выбирают работодатели, а в качестве поощрений используют в том числе и материальную поддержку. Алтайский филиал Президентской академии приглашаем граждан, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, бесплатно получить новую профессию. Программы сформированы по востребованным направлениям, а их длительность зависит от выбранной программы и графика обучения – от трёх недель до трёх месяцев, – поясняет Ирина Мосина.

Алтайский филиал предлагает 4 программы профессиональной переподготовки:

Государственное и муниципальное управление

Психология управления

Специалист по управлению персоналом

Юриспруденция

Для переобучения доступно 6 программ повышения квалификации:

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях

Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании

Основы работы с маркетплейсами

Таргетинг: с нуля до первой прибыли

Специалист в сфере закупок

Кадровое делопроизводство. Управление кадрами

На все интересующие вопросы ответят в Центре дополнительного образования Алтайского филиал РАНХиГС, тел.: 8 (3852) 503-432, электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru

Напомним, Российская академия народного хозяйства и государственной службы выступает одним из операторов федерального проекта «Содействие занятости», который входит в национальный проект «Демография». Его также реализуют Институт развития профессионального образования и Томский государственный университет.