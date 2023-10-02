Топ 5 причин выбрать АлтГУ для получения дополнительного образования

Те, кто пользуются социальными сетями и смотрят видео в интернете часто сталкиваются с рекламой всевозможных образовательных онлайн-курсов, которые обещают быстрое и простое повышение квалификации или получение новой профессии. Большинство организаций, которые предоставляют услуги онлайн-образования, имеют государственную лицензию, опытных специалистов-практиков в качестве преподавателей, но самое главное — огромный рекламный и маркетинговый ресурс. Разбираемся, почему классический университет предлагает одни из самых привлекательных программ ДПО на рынке.

Современные онлайн-школы, которые как грибы выросли на рынке российского образования, по большей степени, не отличаются друг от друга. Разве что ценой, но и тут разница в том, у кого дороже. Ориентация большинства таких образовательных программ характеризуется не потребностями рынка труда, а трендами, которые чаще всего навязаны и не имеют ничего общего с социально-экономической реальностью страны и отдельных регионов. Исключением являются только курсы по IT и digital-профессиям — их востребованность не нуждается в объяснении.

Так почему же Алтайский государственный университет выгодно выделяется на фоне других образовательных организаций в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО)?

Причина 1. Реально востребованные профессии:

Алтайский государственный университет пошёл по другому пути и стал федеральным образовательным центром в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Программы ДПО, которые предлагает АлтГУ, созданы с учетом реального запроса на рынке труда. Специалисты Университета вместе с коллегами из Министерства труда выделили самые востребованные и важные профессии, обучение которым гарантированно принесёт слушателям повышение или трудоустройство, как как в это и заключается суть проекта «Демография».

АлтГУ предлагает получить дополнительное образование. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Причина 2. Бесплатное обучение:

Как мы уже говорили выше, все коммерческие организации предлагают высокие цены за обучение. Даже программы повышения квалификации длинной 144 академических часа могут стоить более 70 000 рублей, а средняя цена программ профессиональной подготовки варьируется от 50 до 120 тысяч рублей. Есть и программы по 250 000 тысяч за курс продолжительностью 1 год. Алтайский государственный университет предлагает абсолютно бесплатное обучение. Все расходы берёт на себя государство. Оплата обучения будет производиться из федерального бюджета, слушателям же остаётся самое главное — учиться.

Причина 3. Практики, которые умеют преподавать:

Почти все программы ДПО, представленные на рынке, в качестве достоинства, выделяют наличие преподавателей практиков с большим и актуальным опытом работы. И здесь важно понимать, что эти люди прекрасные специалисты в своей сфере, но не в образовании. Преподаватели АлтГУ, которые разрабатывали программы ДПО и будут их вести, кроме того, что являются практикующими специалистами также имеют огромный опыт преподавания. Что это даёт? Особый профессиональный подход к подаче материала, распределению нагрузки, умение проверять работы учащихся и вместе с ними исправлять ошибки. Профессиональный преподаватель с практическими компетенциями — это уникальная особенность АлтГУ сравнительно с большинством коммерческих онлайн-школ.

АлтГУ предлагает получить дополнительное образование. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Причина 4. Широкий выбор доступных программ ДПО:

АлтГУ представляют 50 программ обучения (https://dpo.asu.ru/demography/), в сферах IT, искусственного интеллекта, анализа данных, экономики, банкинга, бизнеса, digital, маркетинга, юриспруденции, менеджмента и др. Любой найдет для себя то, что нужно и подходит именно ему.

5 причина. Доступность программ для всех:

Программы АлтГУ подходят большинству потенциальных слушателей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование. Порог входа минимальный, а самое главное все программы специально разработаны так, чтобы слушатель мог выбрать что-то новое. Программист — основы предпринимательства, дизайнер — SMM, юрист — технологию блокчейна и т.д.

Выбрать нужные программы ДПО или не выбирать их вообще, искать новое призвание и совершенствовать свой разум или же довольствоваться уже имеющимся багажом опыта и знаний — решать каждому. Но возможность осознанного выбора должна оставаться в любом случае, и мы надеемся, что дали вам такую возможность.

https://dpo.asu.ru

https://ign.asu.ru

https://dpo.asu.ru/demography/

https://college.asu.ru/dpo/sz/

https://cppkp.asu.ru/services/