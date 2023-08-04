5 августа
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Образование

Студенты про Африку: интересно получить опыт, но работать — в России

17% студентов российских аграрных вузов считают, что их знания были бы наиболее востребованы в странах Африки, показал опрос Россельхозбанка.

17% студентов российских аграрных вузов считают, что их знания были бы востребованы в странах Африки.
17% студентов российских аграрных вузов считают, что их знания были бы востребованы в странах Африки.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Каждый третий студент (34%) с разной степенью уверенности ответил, что хотел бы пройти практику в странах Африки. Опрошенные отмечают, что на их положительное решение повлиял бы выбор предпочтительной страны или конкретного предприятия.

Непосредственно работать в странах Африки готовы 17% студентов. Среди желаемых стран студенты называют: ЮАР, Эфиопия, Танзания, Египет, Алжир, Марокко, Камерун, Зимбабве, Уганда. Более половины респондентов однозначно связывают своё будущее с Россией.

Опрос показал два важных результата: во-первых, российские студенты-аграрии уже сейчас хорошо понимают, что их знаний достаточно для результативной работы даже в совершенно иных климатических условиях. Это свидетельствует об эффективности российского аграрного образования. Во-вторых, и это самое главное, — какой бы романтикой ни была окружена перспектива путешествия в другую культуру и работа в иной языковой среде, подавляющее большинство студентов видят себя драйверами прогресса именно нашего, российского сельского хозяйства. Этот результат — фундамент уверенности в светлом будущем АПК страны, ведь где будут работать квалифицированные профессионалы, к которым, безусловно, относятся и студенты, там и будет развиваться отрасль, — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В опросе приняли участие 562 респондента. Исследование проведено с использованием платформы «Я в Агро». Россельхозбанк способствует повышению кадрового потенциала отрасли, в том числе через развитие цифровой платформы для поиска работы и образования в сельском хозяйстве «Я в Агро», ежегодные стипендиальные программы для лучших студентов 66 высших учебных заведений и программу повышения квалификации «Школа фермера» (3,4 тыс. выпускников в 56 регионах).

АО «Россельхозбанк»

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