Школьников и студентов Алтайского края приглашают принять участие в VI Детском научном конкурсе

Юные ученые и изобретатели Алтайского края могут представить свои исследовательские и инженерные проекты на VI Детском научном конкурсе. Он проводится Фондом Андрея Мельниченко при поддержке Российской академии наук в целях выявления и развития талантливых детей в научной, исследовательской, проектной и конструкторской сферах деятельности.

Детский научный конкурс — это уникальная площадка, где учащиеся из разных регионов страны могут представить свои разработки и получить поддержку в их реализации. В нем принимают участие школьники 5-11 классов, а также студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей, увлеченные изучением естественно-математических наук и изобретательством.

ДНК. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

За пять лет ДНК вырос из внутреннего конкурса для воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко до площадки всероссийского уровня, на которой представлены лучшие исследовательские и инженерные проекты юных талантов. В прошлом году для участия в V Детском научном конкурсе было заявлено более 300 исследовательских, инженерных и IT-проектов из 45 регионов РФ, в том числе из Алтайского края.

С 2021 года ДНК входит в перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, для лауреатов которых предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, включая дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. С 2023 года активное участие в проведении конкурса принимает Российская академия наук.

ДНК. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Участники ДНК. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Изобретения участников ДНК. Программа для поиска животных "Мордочка ID". Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Изобретение участников ДНК-2023. Игорь Мазуро, Дмитрий Максименко и Артем Перков. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Участники ДНК. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Поддержка ДНК Российской академией наук — это не только признание нашего конкурса, но и уникальная возможность для его участников получить рекомендации настоящих ученых, поговорить с ними на равных, — говорит исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, председатель оргкомитета ДНК-2024 Елена Чернышкова.

Конкурс проводится в несколько этапов. Отборочный этап ДНК-2024 пройдет с 13 по 30 ноября в гибридном формате на базе образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, успешно работающих во многих регионах России. По его итогам станут известны исследовательские, инженерные и IT-проекты школьников и студентов, которые будут представлены в финале.

Заключительный этап VI Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко состоится в феврале 2024 года в очном формате. Победители и призеры получат медали, дипломы, ценные призы и возможность грантовой поддержки своих проектов.

ДНК-2023. После награждения. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Подать заявку на участие в отборочном этапе VI Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко, который пройдет на площадках ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» в Барнауле, Бийске и Рубцовске, можно до 6 ноября 2023 года по электронным почтам:

С подробной информацией об условиях проведения ДНК-2024 можно познакомиться на сайте конкурса.

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