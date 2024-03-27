«Ростелеком» наградил молодых педагогов на конкурсе «Учитель года Алтая–2024»

«Ростелеком» вручил призы финалистам краевого конкурса «Учитель года Алтая–2024» на церемонии награждения, прошедшей 22 марта в Барнауле. Компания второй год подряд поддерживает отдельную номинацию «Педагогический дебют» , в которой соревнуются начинающие преподаватели со стажем работы в школе до трех лет.

В заочном этапе конкурса в этой номинации состязались 35 педагогов, из которых в финал вышли 10 участников. В итоге жюри определило победителем Алену Воробьеву, учителя истории и обществознания гимназии № 22 города Барнаула.

Эта была победа не ради победы: я хотела попробовать свои силы, посмотреть на уровень коллег, получить новый опыт. И моя попытка неожиданно оправдалась. Во время испытаний справляться со стрессом и переживаниями помогали родители. Сейчас испытываю счастье и удовлетворение от результата, — поделилась Алена Воробьева.

Алена Воробьева, победитель конкурса «Учитель года Алтая–2024» в номинации «Педагогический дебют». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Алена, кроме преподавания и классного руководства, ведет с гимназистами внеурочную работу, руководит проектом «Школьное радио». Ее ученики уже становились призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В прошлом году финалисткой краевого конкурса и участницей всероссийских соревнований стала учитель истории школы № 126 Елена Гринина. Нам было приятно наградить ее за профессионализм и яркий спех. В этом году мы чествовали новую победительницу. Желаем Алене Воробьевой победы в финале и дальнейших успехов в нелегком преподавательском труде, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Всего в краевом конкурсе участвовали 50 педагогических работников средних общеобразовательных учреждений. В финале соревновались 24 человека. Обладателем звания «Учитель года Алтая–2024» стала учитель английского языка из Смоленской школы № 2 Грануш Степанян. Вместе с Аленой Воробьевой она будет представлять Алтайский край на всероссийском этапе в Москве. В этом году конкурс «Учитель года Алтая» проводился в 34-й раз. За это время в нем приняли участие 1350 алтайских учителей.

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