8 июля
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Образование

Россельхозбанк представил новую концепцию поддержки студенческих проектов

С началом учебного сезона 2023-2024 гг. Клуб амбассадоров от Россельхозбанка запускает сервис менторской поддержки студенческих проектов с помощью бизнес-партнеров.

Россельхозбанк представил новую концепцию поддержки студенческих проектов.
Россельхозбанк представил новую концепцию поддержки студенческих проектов.
Фото предоставлено компанией Россельхозбанком.

На платформе «Я в Агро» от РСХБ будет запущен сервис по поддержке проектов студентов высших и средних учебных заведений — «Цифровой профиль». В рамках новой концепции студенты смогут представить свой проект, а также найти ментора или эксперта из агросферы, которые помогут молодым аграриям упаковать идею в продукт, который будет востребован реальным бизнесом.

Новый сервис будет запущен уже в августе. Воспользоваться им смогут студенты любого курса вузов и ссузов. Для этого необходимо заполнить цифровой профиль на платформе, описать свой проект и оставить запрос на получение консультацию с указанием своего вопроса и потенциальных экспертов. Интеллектуальная система распределяет все запросы по группам, а затем заявки отправляются компаниям, которые выразили готовность участвовать в работе со студентами и ответить на их вопросы. Среди менторов — представители ведущих АПК-компаний, преподаватели вузов и руководители стартапов.

Потенциал студенческих проектов огромен: молодежь мыслит нешаблонно, открыта к новому, не боится ошибаться и готова вкладывать силы в свои идеи. Однако, как показывает опыт, зачастую проектам не хватает связи с реальными потребностями бизнеса. Новая концепция работы Клуба амбассадоров «Я в Агро» устранит этот разрыв: в числе партнеров платформы и Клуба — крупнейшие представители агрорынка, которые готовы помогать молодежи в реализации проектов. Удобный цифровой сервис поможет сократить расстояние между студентами и предприятиями — это благоприятно скажется и на конкурентоспособности компаний, и придаст индустрии инновационный вектор развития, — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк»

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