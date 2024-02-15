Разразился скандал из-за утечки списка студенток-девственниц в соседней с Алтаем республике. Подробности

Министерство науки и высшего образования взяло на контроль утечку списка студенток с их личными медицинскими данными в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz .

Профильное ведомство взяло на контроль произошедшее. Виновные будут наказаны, сообщил глава министерства Саясат Нурбек.

Министр предположил — вероятнее всего, речь идет о безалаберном отношении к личным данным.

Что произошло

В вотсап-группу со старостами Казахского национального университета отправили документы со списком студенток, где помимо их ФИО были данные гинекологического осмотра.

В группу скинули личные данные студенток с 1 по 4 курсы, которые быстро разлетелись по чатам, пишет Telegram-канал Qumash.

Мгновенная проверка

В университете провели внутреннюю проверку и выяснили, что список студенток отправила медсестра компании, которая оказывает университету медуслуги. Все сделано для обеспечения прохождения студентками флюорографического исследования.

Резонанс

Ситуация со сливом личных данным вызвала широкий резонанс в Казахстане. Политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале назвал случившееся чрезвычайным происшествием.

По мнению политолога, это привело к нарушению тайны личной жизни. Что нельзя забывать о ханжестве нашего общества, фанатичной агрессии одних и чрезмерную ранимость других. Все это может привести к непоправимым последствиям, уверен политолог.

И задался вопросом — зачем вообще университет собирает эти данные и систематизирует их в обобщающих таблицах?

Дело

Накануне прокуратура Алма-Аты инициировала уголовное дело по факту утечки данных студенток КазНУ.

Продажа

Ранее азербайджанская модель продала свою девственность за 2,3 млн евро.

Покупателем девственности стал японский политик из Токио и внес аванс в 10%.

Девушка собиралась купить на деньги от продажи дом для себя и матери, а также потратить их на переезд в США, продолжение карьеры модели и создание приюта для собак в Азербайджане.

Даже близкие друзья азербайджанки Махбубы Мамедзаде не знали о том, что она выставила свою анкету на скандально известном сайте. Правда, там она представилась "Марией".

Сейчас девушка живет в Турции.

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