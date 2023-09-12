Приходи ко мне учиться. В Алтайском крае открылся первый целевой набор в медицинские колледжи

В Алтайском крае впервые открыли целевое обучение в медицинские колледжи. Ранее целевой набор был доступен только в Алтайском государственном медицинском университете.

Дефицит врачей

Дефицит профессиональных кадров достаточно остро стоит в регионе. В медицинских организациях края не хватает терапевтов, педиатров и средних медицинских работников.

В Барнауле новых сотрудников ожидают в больницах № 3, 5, 10, поликлиниках № 1, 3, 9, 10, 12. Детских поликлиниках № 3, 5, 7, 9 и больнице № 1. Требуются врачи и медсестры в Бийск, Змеиногорск, Рубцовск. Также свободны вакансии почти в каждой центральной районной больнице.

Чтобы привлечь выпускников школ к обучению в медицинских вузах, три года назад в АГМУ открыли целевой набор. Ежегодный плановый набор составляет 200 человек.

Больница. Медицина. unsplash.com

Целевое обучение привлекает студентов по нескольким причинам. Самые главные из них - это отдельный конкурс при поступлении и бесплатное обучение на основе договора с медицинской организацией.

Также "целевикам" обещают реальную практику на базе медицинской организации и гарантированное трудоустройство после окончания вуза. Мотивирующим фактором стала и дополнительная стипендия от Минздрава края студентам АГМУ.

Однако вопрос о наборе среднего медицинского персонала по-прежнему оставался открытым. Краевые больницы все еще остро нуждаются в фельдшерах, акушерках и медсестрах. Поэтому было решено открыть целевой набор уже в колледжах в 2023 году.

Больница. Медицина. unsplash.com

В поиске медсестры

Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета дополнительно выделено 11,5 млн. рублей.

После окончания вуза специалистов со средним медицинским образованием трудоустроят в 47 подведомственных медицинских организаций, в том числе 17 центральных районных больниц. Выпускники колледжей должны отработать три года в учреждении, с которым они заключили договор.

Медицина. Больница. CC0

Целевое обучение в крае

В программе целевого обучения могут участвовать все студенты, которые обучаются за счет собственных средств. Это и совершеннолетние абитуриенты, самостоятельно заключившие договор с АГМУ и оплачивающие обучение со своего личного счета, и законные представители несовершеннолетних.

В крае разработана стратегия, в которую включены целевая подготовка студентов, выплаты молодым работникам и наставникам, закрепление обучающихся вуза и колледжей за краевыми медорганизациями и прочее.

Кроме того, увеличены нормативы финансирования организаций среднего профессионального образования: расходы на оплату проезда студентов к месту прохождения практики и обратно, оплата их проживания во время прохождения практики.

Минздрав планирует к 2024 году привлечь в краевые медучреждения 632 врача и 1016 средних медработников.