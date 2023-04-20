Глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал три ступени высшего образования в национальной системе, сообщают РИА Новости:
- Базовое;
- Специализированное;
- Аспирантура.
Кроме названий в самой сути трехступенчатого образования мало что изменилось.
Базовый уровень будет считаться основным высшим образованием и должен соответствовать бакалавриату или специалитету. Этот уровень будет обеспечивать «междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке будущих кадров».
Специализированное высшее образование будет давать более углубленную подготовку и заменит магистратуру и ординатуру. Получить его можно будет после окончания первой ступени.
Аспирантура останется прежней. Она будет выделена в отдельную уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. На аспирантуру можно будет поступить после окончания базового обучения сроком не менее пяти лет или получения специализированного образования.
Срок обучения на базовом уровне будет зависеть от определенной профессии и запросов рынка труда. В среднем обучение будет длиться от четырех до шести лет.
Специализированное высшее образование можно будет получить в течение одного-двух лет.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собрании заявил о необходимости «вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет».
Глава страны предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения, которые будут завесить от профессии, отрасли и запросов рынка труда.