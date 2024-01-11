Особенный подход к особенным детям. Барнаульский дефектологический центр победил в конкурсе лучших социальных проектов

В декабре прошлого года в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим проектом в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья стал дефектологический центр «Кубик». Его руководитель — Анастасия Шмидт, индивидуальный предприниматель.

Найти свой путь

Центр «Кубик» появился в 2021 году, и уже три года помогает детям с особенностями развития психики или поведения. Это один из немногих центров в Алтайском крае, применяющий в работе методы прикладного анализа поведения — ABA-терапии. В региональном этапе Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес-2023» дефектологический центр участвовал впервые и уже занял первое место в номинации «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья».

Анастасия рассказывает, что работать с особенными детьми она решила еще после выпуска из школы. Тогда девушка устроилась на летнюю подработку в санаторий в Белокурихе и работала воспитателем в детской комнате. Там же Анастасия впервые столкнулась с ребенком с особенностями развития.

Однажды ко мне привели ребенка и сказали, что он «со справочкой». Это был тихий подросток, который сидел в уголочке и играл в телефон. Я еще не знала, как взаимодействовать с такими детьми, и первое время его не трогала, — рассказывает Анастасия. — Но его отрешенность не давала мне покоя, и я начала то пластилин ему предлагать, то поиграть со всеми, то порисовать.

Рисование особенно заинтересовало подростка, и он, наконец, отдал девушке гаджет, чтобы взять в руки бумагу.

Сначала его мама мне даже не поверила и решила, что я сама забрала телефон у ее ребенка. Ведь по ее словам, он никогда не расставался со смартфоном, — вспоминает Анастасия.

Это так потрясло маму ребенка, что она стала чаще приводить его к Анастасии и даже звала переехать ее к ним в Иркутск и устроиться няней.

Но от предложения девушка отказалась и поступила на педагога-дефектолога в Алтайский государственный педагогический университет. Там она продолжила работать с детьми с особенностями развития и проходила практику в одном из городских центров. Однако учреждение закрыли, а ученики остались и продолжили ходить к Анастасии уже на частные занятия.

Вскоре педагог поняла, что не сможет в одиночку помочь всем детям, даже если будет работать с ними целый день. И решила открыть собственный центр, который назвала «Кубик».

К каждому — свой подход

Сейчас дефектологический центр «Кубик» помогает более 50 детям, которые приезжают со всего Алтайского края и из-за его пределов: из Улан-Уде, Казахстана и даже Турции. Педагоги центра занимаются как с малышами от 1,5–2 лет, так и с ребятами 8–10 лет.

К каждому ребенку педагоги применяют индивидуальный подход, используя метод ABA-терапии — прикладного анализа поведения.

Все дети абсолютно разные. Один ребенок только учится самостоятельно одеваться, другой уже пробует читать, а третий собирается сам ходить в магазин со списком продуктов. И под эти задачи мы выстраиваем индивидуальный план для каждого ребенка, — объясняет Анастасия.

На первом занятии ребенка встречает аналитик, который изучает, что малыш уже умеет, а какие навыки нужно подтянуть. Затем специалист проводит тестирование о соответствии навыков возрасту ребенку и, отталкиваясь от результатов, выстраивает эффективные стратегии для его развития.

В центре с детьми работают логопеды-дефектологи и помогают запустить речь, если малыш еще не начал говорить, или развить и улучшить речевые навыки. А также ABA-терапевты, которые помогают ребенку социализироваться в обществе, преодолеть проблемы в поведении, питании, со сном и другие.

Помимо занятий педагоги организуют с детьми специальные группы, в которых ребята могут учиться взаимодействовать друг с другом, развивать социальные навыки и общаться со сверстниками.

Дополнительно для родителей проводят консультации, чтобы помочь им лучше понять своего ребенка и оказать ему поддержку.

Социальные предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

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