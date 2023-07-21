Не упусти свое бюджетное место! Как успеть попасть в АлтГУ на приоритетную программу подготовки

Совсем скоро, 25 июля, завершается прием заявлений на поступление в вуз от абитуриентов, поступающих на бакалавриат или специалитет в рамках бюджетного набора. Большинство университетов на 90% сформировали конкурсные списки и понимают, кто придет к ним учиться 1 сентября. Но в некоторые вузы еще можно попасть, причем на приоритетные программы подготовки.

В Алтайском государственном университете количество бюджетных мест для первокурсников в этом году увеличено почти до 3000. При этом заявления на поступление в вуз подали уже более 6500 человек. Многие из них выбрали АлтГУ как «Приоритетный» для поступления и принесли в приемную комиссию оригиналы документов. Однако есть образовательные направления, где еще можно вскочить в последний вагон уходящего поезда и получить шанс на бесплатное обучение.

В АлтГУ отметили, что к числу таких направлений относятся: «Техносферная безопасность», «Химическая технология», «Биотехнология», «Биология», «Экология и природопользование», «Землеустройство и кадастры», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Радиофизика, информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Прикладная информатика», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), «Религиоведение», «Политология», «Системный анализ и управление».

Поступление в АлтГУ на приоритетную программу подготовки. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Если вы хорошо сдали экзамены по профильным предметам и готовы подать оригиналы документов, то ваши желания совпадут с вашими возможностями.

Специалисты отмечают, что окончательное решение о выборе вуза необходимо принимать не в самый последний момент, а желательно за два-три дня до окончания срока подачи документов. Почему? Потому что многие абитуриенты, увы, до последнего тянут со своим выбором, бесконечно меняют приоритеты поступления, не решаются отнести оригиналы в тот или иной вуз. Многие из них находятся под влиянием родителей, которые дергают ребенка от одного вуза к другому. Важно понять одно: если все эти вопросы отложить до 25 июля, то есть риск пролететь вообще мимо бесплатного высшего образования.

Поступление в АлтГУ на приоритетную программу подготовки. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Стратегий поведения в данной ситуации может быть две. Первая — вы набрали высокие баллы по профильным ЕГЭ и четко знаете, куда будете поступать. В этом случае вы сразу подаете заявление в выбранный университет, а также приносите с собой оригинал документа об образовании. Гарантия поступления здесь очень высокая, почти стопроцентная.

Вторая — вы не уверены, что набранных баллов ЕГЭ может хватить. Тогда открываете сайт АлтГУ abiturient.asu.ru, внимательно изучаете, по каким образовательным программам ваши шансы пройти еще остаются и как можно скорее связываетесь с вузом для предварительной консультации (по телефону 8-3852-291-222). Специалисты приемной комиссии на основе имеющихся данных более точно ответят вам на вопрос: «Смогу ли я пройти на бюджет?». После чего опять же необходимо подать в университет оригиналы документов.

Кажется, все просто. Главное — не откладывать свое решение на потом. Иначе ваше бюджетное место достанется кому-нибудь другому. А вот по этой ссылке (https://www.asu.ru/news/events/45567/) вам расскажут, поступили вы в АлтГУ или нет.