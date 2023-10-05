Научиться вести бизнес по-новому

В Алтайском филиале Президентской академии стартовало обучение по новой бизнес-программе МВА («Мастер делового администрирования»). Она собрала слушателей разного уровня: от начинающих управленцев до мэтров. Это топ-менеджеры, руководители и владельцы компаний, которые после обучения изменят подход к своему бизнесу и начнут по-новому воспринимать его и происходящие в нем процессы.

МВА — принципиально новая для нашего региона программа, ее разработали совместно с одной из ведущих московских бизнес-школ — Институтом бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Проект подготовки занял более трех лет, и аналога в Сибири на данный момент нет. Программа рассчитана на 21 месяц, она состоит из образовательных модулей, которые будут проходить как на базе Алтайского филиала Президентской академии, так и на базе московского кампуса Академии, — говорит Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель программы МВА.

Формат обучения позволяет максимально эффективно сочетать обучение с бизнесом и получать знания практически без отрыва от работы — очные занятия будут проходить раз в месяц с пятницы по воскресенье.

Программа сочетает теоретические знания и практические навыки в сфере управления различными структурами с учетом анализа региональной и федеральной специфики ведения бизнеса. Она дает огромные преимущества в построении карьеры и своего дела, в стратегическом управлении, консалтинге, ритейле, управлении персоналом, телекоммуникациях, производстве, строительстве, в финансовой и банковской сферах, в сфере государственного и муниципального управления.

В Алтайском филиале Президентской академии стартовало обучение по новой бизнес-программе МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Я считаю, что тандем из преподавателей и слушателей, которые пришли из разных отраслей, даст тот эффект, за которым я пришел — новые знания, новые знакомства, расширение личных компетенций. Наверняка будет непросто, но от этого еще интереснее ожидания от обучения, — отмечает Владимир Рябов, заместитель директора строительной компании «Жилищная инициатива».

Открытие и первые занятия состоялись в селе Бочкари Целинного района. Слушателей гостеприимно встретили представители компании «Бочкари», которая является генеральным партнером Академии при реализации программы МВА.

Обучение стартовало с тренингов на формирование команды от Алены Коротковой, доцента кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС. Слушатели поработали в команде, узнали, какие проблемы могут возникать в коллективе, попробовали себя в разных ролях. После этого Алена Александровна показала, как построить эффективное взаимодействие, ведь задача программы — в том числе научить слушателей выстраивать успешную коммуникацию, быть не просто начальником для своего коллектива, а вдохновляющим лидером.

В Алтайском филиале Президентской академии стартовало обучение по новой бизнес-программе МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

После занятий у слушателей была возможность закрепить полученные знания на практике. Вечером они, разделившись на команды, участвовали в соревнованиях по водному поло, которые прошли в спа-комплексе «Бочкари».

Мы живем в динамично развивающемся мире, который постоянно предоставляет нам вызовы, и чтобы успевать за всеми изменениями, нужно развиваться, обучаться и коммуницировать с единомышленниками. Ожидания от программы достаточно большие, и я понимаю, что многое зависит от меня. Самое главное, что сегодня я увидел — это достаточно сильная команда управленцев, общение с ними будет дополнительным бонусом при обучении, — сказал Виктор Лоренц, генеральный директор ООО «Виктория».

Александр Чеканский, декан факультета Стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, провел занятия по управленческой экономике. Слушатели не только рассмотрели теоретические вопросы, касающиеся экономической теории, но и овладели навыками использования инструментов эффективного ценообразования, основными подходами к количественному анализу рыночного спроса и выбора оптимальных моделей поведения на рынке. Кроме того, они научились анализировать основные закономерности формирования рыночного спроса, а также оценивать его параметры и показатели эластичности. Теперь они могут использовать в своей работе макроэкономический анализ и прогнозирование и применять теорию игр для разработки стратегических решений в конкурентной среде.

Мы очень рады, что удалось выйти за пределы московского региона и вместе с Алтайским филиалом РАНХиГС создать совместную программу и начать ее реализацию. Она развивает навыки применения цифровых технологий, нейромаркетинга, эмоционального интеллекта для принятия управленческих решений, что особенно ценно для руководителей сферы бизнеса, — отметил Александр Николаевич.

На дальнейших занятиях слушатели получат знания в области права, финансового и управленческого учёта, маркетинга, стратегического и финансового менеджмента, организационного поведения и многих других областях. Полезными окажутся спецкурсы, где их научат критическому мышлению, риторике, стресс-менеджменту и даже актерскому мастерству.

Обучение в рамках модуля по конкретной специализации, которую каждый предприниматель выберет индивидуально, пройдет в Москве, среди них «Маркетинг и управление продажами», «Цифровые продукты и стартапы», «Предпринимательство и управление компанией», «Экономика и финансы», «Операционный менеджмент» или «Технологии стратегического прорыва и цифровая трансформация».

Я хочу масштабировать свой бизнес, и мне необходимо понимание процессов формирования большой команды и управления ею, я хочу вырасти как управленец. МВА – это личностный рост, рост команды, это то, что будет двигать меня дальше как руководителя и как человека, который реализует свои идеи, — делится планами Юлия Кравченко, руководитель йога-студии «Энергия жизни».

В Алтайском филиале Президентской академии стартовало обучение по новой бизнес-программе МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Помимо обучения в рамках первого образовательного модуля слушатели побывали на производстве компании «Бочкари». Они познакомились с современным высокотехнологичным оборудованием, этапами создания продукции, за которой ведется строгий контроль собственной аттестованной лабораторией. Также Вадим Смагин, руководитель компании, рассказал о своем пути в предпринимательстве, поделился секретами построения успешного бизнеса и управления командой.

Вадим Смагин. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Впереди у слушателей программы месяцы активной работы. Этот набор — первый, и теперь обучать предпринимателей успешному управлению бизнесом в Академии будут ежегодно.

Эта программа призвана создать и объединить такое сообщество людей по интересам, которое поможет развивать наш родной регион, а бизнес благодаря этому получит дополнительный импульс, новые знания за счет коммуникации друг с другом. Мы все обладаем определенными знаниями, опытом, навыками, и я думаю, что программа позволит посмотреть под другим углом на наш бизнес. Каждый как профессионал хочет получить большой багаж в виде знаний, новых знакомств и полезных связей. У нас будет возможность разобрать проблемы, которые есть в нашем бизнесе, услышать мнение коллег и, возможно, скорректировать свои управленческие решения и получить новый импульс для развития предприятия, — говорит Кирилл Овсянников, генеральный директор ООО «БКЖБИ № 1 им. В. И. Мудрика».

В Алтайском филиале Президентской академии стартовало обучение по новой бизнес-программе МВА. Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

18+