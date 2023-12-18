19 декабря
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Образование
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Как выбрать онлайн обучение ios разработки

Специалист под названием iOS-разработчик (АйОС-разработчик) занимается созданием приложений для iPhone (Айфон), iPad (АйПад), Apple Watch (Эплл Вотч) и других гаджетов, входящих в экосистему. Спектр работ широк: это написание кодов, разработка интерфейса, поддержка функционирования приложений, адаптация их его под разные модели устройств, тестирование и исправление ошибок. Как подобрать курсы ios разработки, рассмотрим ниже.

Девушка-программист работает за компьютером.
Девушка-программист работает за компьютером.
Фото: ru.frepik.com, автор freepik.

Наполненность курса

iOS-разработка — одно из самых быстрорастущих направлений в IT (АйТи): с каждым днем появляется все больше приложений, их функционал становится все сложнее. Это значит, что человек, решивший окончить соответствующие курсы, должен заранее убедиться, что получит на них все необходимые знания и навыки.

Что должен знать iOS-разработчик:

  • синтаксис языка Swift (Свифт). Где-то учат основам, где-то можно выйти на «продвинутый» уровень;
  • принципы работы с фреймворками;
  • навыки работы с Xcode (Икскод);
  • основы объектно-ориентированного программирования и его принципы;
  • особенности устройства приложений, их архитектуру;
  • работа с сетью, локальным хранением данных;
  • английский язык (желательно знать его).

Вне зависимости от будущего направления работы, специалисту важно уметь учиться, коммуницировать, слушать обратную связь и анализировать.

На что еще обратить внимание?

Кроме навыков, которые можно освоить, необходимо учесть:

  • сроки. Среднее время освоения курсов по iOS разработке составляет 6 месяцев. При необходимости можно найти сокращенный (от 3 месяцев) или более длительный вариант (до 12 месяцев). Многое зависит от целей и начального уровня знаний;
  • стоимость. Этот показатель может отличаться существенно (зависит от города, школы, количества занятий и многих других факторов). Иногда возможна рассрочка, что удобно для тех, кто не имеет на руках всей суммы;
  • как проходят занятия. Видеоуроки, «живые» вебинары, практикумы, домашние задания и прочее — чем большее число форматов используется, тем проще освоить необходимые знания и навыки.

iOS-разработка — одно из приоритетных направлений IT-сферы. Оно подходит как новичкам, так и желающим сменить сферу деятельности и начать больше зарабатывать. Стоит быть готовыми к тому, что учиться придется много, но в последующем все вложенные затраты и время окупятся с лихвой.

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