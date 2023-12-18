Как выбрать онлайн обучение ios разработки

Наполненность курса
iOS-разработка — одно из самых быстрорастущих направлений в IT (АйТи): с каждым днем появляется все больше приложений, их функционал становится все сложнее. Это значит, что человек, решивший окончить соответствующие курсы, должен заранее убедиться, что получит на них все необходимые знания и навыки.
Что должен знать iOS-разработчик:
- синтаксис языка Swift (Свифт). Где-то учат основам, где-то можно выйти на «продвинутый» уровень;
- принципы работы с фреймворками;
- навыки работы с Xcode (Икскод);
- основы объектно-ориентированного программирования и его принципы;
- особенности устройства приложений, их архитектуру;
- работа с сетью, локальным хранением данных;
- английский язык (желательно знать его).
Вне зависимости от будущего направления работы, специалисту важно уметь учиться, коммуницировать, слушать обратную связь и анализировать.
На что еще обратить внимание?
Кроме навыков, которые можно освоить, необходимо учесть:
- сроки. Среднее время освоения курсов по iOS разработке составляет 6 месяцев. При необходимости можно найти сокращенный (от 3 месяцев) или более длительный вариант (до 12 месяцев). Многое зависит от целей и начального уровня знаний;
- стоимость. Этот показатель может отличаться существенно (зависит от города, школы, количества занятий и многих других факторов). Иногда возможна рассрочка, что удобно для тех, кто не имеет на руках всей суммы;
- как проходят занятия. Видеоуроки, «живые» вебинары, практикумы, домашние задания и прочее — чем большее число форматов используется, тем проще освоить необходимые знания и навыки.
iOS-разработка — одно из приоритетных направлений IT-сферы. Оно подходит как новичкам, так и желающим сменить сферу деятельности и начать больше зарабатывать. Стоит быть готовыми к тому, что учиться придется много, но в последующем все вложенные затраты и время окупятся с лихвой.
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