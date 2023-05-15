Как получить топ-профессию в 2023 году

Распространенное мнение о том, что человек получает одну профессию на всю жизнь, утратило актуальность. Мир постоянно меняется: одни специальности становятся востребованными, а другие — нет. Жизнь диктует сложные условия, поэтому люди стараются адаптироваться к новым экономическим реалиям, обучаться, пополнять багаж знаний и навыков для роста доходов и профессиональной удовлетворенности. Остро встает проблема выбора подходящей специальности. Многие стараются переквалифицироваться или получить дополнительную профессию, которая пользуется спросом. Чтобы пройти обучение онлайн , следует определиться с направлением и отправить заявку.

Профессии в ТОПе: что выбрать?

Для освоения востребованной профессии нужно составить персональный список вариантов. Впечатляющий потенциал имеется у представителей IT. Они могут рассчитывать на государственные льготы при ипотечном финансировании, приоритетные вакантные места. Но для трудоустройства следует изучить теорию и практику, пройти дистанционные курсы по одной из специальностей на выбор:

тестировщик программного обеспечения;

таргетолог SMM-специалист;

программист;

эксперт по маркетплейсам;

графический дизайнер;

аналитик данных;

разработчик 1C (программист).

Топовые профессии можно получить в онлайн-формате в специализированной Академии. Продолжительность курсов (от полутора до трех месяцев) зависит от выбранной специальности.

Как пройти обучение?

После выбора одной из ТОПовых профессий, оставьте заявку и выберите формат оплаты. Можно внести необходимую сумму в форме рассрочки без привлечения банков. Выбирая обучение онлайн, вы получаете следующие плюсы:

оптимальный график — можно совмещать работу с учебой, хобби;

выдача документа установленного образца по окончании курсов;

помощь с портфолио, консультации по карьере;

компетентные преподаватели, с которыми можно поддерживать обратную связь;

доступ к лекционным материалам, семинарам — в течение года можно повторять пройденное, находить ответы на интересующие вопросы.

Онлайн-курсы — формат будущего. Только в дистанционном формате можно получить профессию, которая позволит увеличить доходы, поверить в себя в карьерном плане. Большие возможности предоставляются вне зависимости от возрастной категории. Если вы планируете переучиться, всегда можно записаться на курсы в удаленном формате.