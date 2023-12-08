Как научиться рисовать комиксы

Комикс представляет собой сочетание рисунка и рассказа, и может стать оригинальным способом самореализации для художника. В соцсетях иллюстраторы публикуют короткие смешные стрипы про свою жизнь, превращая их в целые серии, за которыми с восторгом следят подписчики. Представляем краткий гайд, как рисовать комиксы, если вы совсем начинающий художник, но у вас есть что сказать миру.

Как нарисовать комикс

Создание комиксов доступно каждому человеку. В сети такие произведения называют авторскими комиксами, так как они не зависят от крупных издательств. Есть целые сайты, посвященные творчеству независимых авторов, где публиковать свои работы может каждый.

Особенность комикса как жанра в его гибкости: для рисования не обязательно обладать скиллом Леонардо Да Винчи. Здесь главное — интересная история, рассказать которую можно даже посредством рисунков в стиле «палка-палка-огуречик». Ну а если у вас есть навыки рисования, то гайд как сделать комикс, покажется вам еще более простым и понятным.

Для многих самое сложное — придумать интересный сценарий, который по-настоящему увлечет читателей. Но если вы пока не знаете, как нарисовать комикс, начните с самой простой истории из нескольких предложений. Пусть она не будет такой же захватывающей, как приключения Человека Паука, но зато ее иллюстрирование станет вполне выполнимой задачей даже для новичков.

С чего начать рисование комикса

Рассмотрим подробнее, как сделать свой комикс с нуля. Прежде всего, нужна идея, которая станет основой сюжета. Лучше начать с чего-то простого, например, короткой истории из жизни кого угодно — от кота до инопланетянина. Вариант идеи для начинающих: смешное происшествие, которое случилось с вами на днях. Очень просто делать комиксы на тему «ожидание-реальность» или «закон подлости». Злободневные истории с юмористической окраской особенно популярны в сети.

Работая над сюжетом, упрощайте его до нескольких предложений, отражающих основные части рассказа: начало, кульминацию и развязку. Такой прием поможет вам при раскадровке и расстановке акцентов.

А вот еще лайфхак, как можно написать комикс, если вы совсем новичок: возьмите небольшой рассказ любимого писателя, кратко опишите его сюжет, выделите главные моменты, продумайте имидж героев, а затем приступайте к отрисовке.

Подготовка

А теперь перейдем к главному: как научиться рисовать комиксы, и что для этого нужно. При подготовке к работе над собственным комиксом вы должны определиться, как будете рисовать, в каком стиле, какими материалами. Часто художники рисуют скетчи на бумаге, а затем сканируют рисунки и дорабатывают их в графическом редакторе. Некоторые рисуют сразу в программе, а есть и традиционалисты, для которых основные инструменты — тушь и карандаш.

Как видите, рисовать комиксы совсем несложно даже начинающим художникам, ведь работать можно любыми материалами, которые вам близки: маркерами, ручками, красками. Главное — знать, как правильно кадрировать и компоновать объекты на листе. Ну а в этом помогут любимые комиксы, достаточно следовать их примеру.

Настало время подготовить рабочее место: возьмите листы бумаги, ручки, карандаши, линейку для раскадровки, а может, просто включите планшет или запустите графический редактор. Далее действуйте поэтапно.

Этапы создания комикса

Разобравшись в общих чертах, как создать комикс, перечислим основные этапы работы над ним:

Напишите сценарий, продумайте реплики персонажей и выделите их в тексте.

Пронумеруйте основные мысли в сценарии, так вы определите число окошек для раскадровки.

Сделайте черновую разметку: композицию и окошки кадров, расстановку персонажей.

Обозначьте персонажей и предметы в кадре схематично, чтобы видеть общий результат;

Как только вся страница будет заполнена, приступайте к детальной прорисовке;

Когда рисунки будут готовы, сделайте лайн маркером или ручкой, раскрасьте тушью или красками по желанию;

Далее останется только отсканировать картинки и выложить в соцсети.

Теперь вы знаете, как сделать комикс своими руками, и сможете воплотить в жизнь самые амбициозные идеи. Удачи!