Используйте шанс бесплатно получить новую профессию

Какие варианты есть у тех, кто хочет изменить текущее положение дел в профессиональной сфере? Можно просто поменять место работы, а можно задуматься о профессиональном развитии и освоить совершенно новую для себя специальность и преуспеть в ней.
Алтайский филиал Президентской академии является оператором федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в рамках которого переобучиться или повысить квалификацию могут следующие граждане:
- сотрудники, находящиеся под риском увольнения;
- безработные граждане;
- отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет;
- люди старше 50 лет;
- женщины в декрете и с детьми до 7 лет.
В процессе обучения слушатели федерального проекта «Содействие занятости» получают необходимые компетенции для реализации своего потенциала. После получения актуальных знаний такие соискатели хотят развиваться дальше и совершенно иначе относятся к своему месту работы в новой должности или сфере.
Кроме того, эти специалисты имеют преимущество на рынке труда, а работодатели готовы поощрять и мотивировать развивающихся сотрудников, оказывая им поддержку, в том числе материальную.
Алтайский филиал Президентской академии приглашает слушателей повысить свою квалификацию и получить новые, применимые на практике, знания для увеличения шансов на трудоустройство. После обучения они могут поменять профессиональную сферу, получить желаемую должность и даже открыть свое дело, — рассказала Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.
Алтайский филиал предлагает 4 программы профессиональной переподготовки:
- Государственное и муниципальное управление
- Психология управления
- Специалист по управлению персоналом
- Юриспруденция
Для переобучения доступно 2 программы повышения квалификации:
- Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании
- Основы работы с маркетплейсами
Подать заявку на обучение можно на сайте проекта РАНХиГС и на портале «Работа России».
На все интересующие вопросы о бесплатном переобучении ответят в Центре дополнительного образования Алтайского филиал РАНХиГС, тел.: 8 (3852) 503-432, электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru