Исполнение мечты. Какой дети хотят видеть школу №76 на Южном

Быть или не быть ремонту в школе №76, расположенной в барнаульском поселке Южный? Этот вопрос с начала учебного года волнует и учеников, и администрацию школы. А ремонт явно нужен.

Скучные голубые стены

Обновляются программы, учебники, меняются поколения учеников и учителей, а скучные голубые стены в коридорах, унылый актовый зал, еле-еле функционирующий тренажерный зал наводят лишь тоску и мысли о бедности одного из лучших образовательных учреждений поселка Южный.

В школе обучаются почти 1300 учеников. Они часто пишут в сочинениях о том, что школа будущего – красивое и уютное здание с современными возможностями. И именно на исполнение такой детской мечты направлен в Алтайском крае конкурс школьных инициатив «Я считаю».

Его цели: обустройство школьной инфраструктуры, улучшение учебно- воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников. Ученики сами выдвигают проект, большинством голосов его утверждают и отправляют на конкурс. Победитель получит 400 тыс. рублей для реализации проекта.

Школа №76. Татьяна Доманова

Сами себе архитекторы

В школе №76 поняли, что это шанс. Закипела работа. Педагоги рассказали о конкурсе активу старшеклассников, те – всем остальным. Была оформлена заявка, утверждены ответственные, заполнены документы и от старшеклассников, и от комитета по образованию. Прошли первый этап 229 организаций, среди них и школа №76.

Важно то, что авторами проекта являются именно ученики. Этот конкурс для них, ремонт – осуществление их задумок. Поначалу ребята отнеслись к информации с недоверием. Мысль о том, что они сами могут принять важное решение, приятная, но непривычная. После того как на стенде объявлений появился ватман с идеями 11-классников, 10-е, 9-е и другие классы тоже стали проявлять активность.

Школа №76. Татьяна Доманова

Что придумали ученики школы №76

Поначалу инициативы школьников были совсем простыми, например, лавочки в коридор, автомат с шоколадками… Но дальше – больше, масштабы желаемых преобразований возросли. В данный момент в школьный актив поступают рисунки с идеями, видеообзоры с места, по мнению учеников, требующего улучшения, письма с текстовыми описаниями будущих школьных локаций.

Лидируют четыре направления: многофункциональный актовый зал, школьный буфет с автоматами самообслуживания, тренажерный зал с новой техникой, уютные коридоры с художественным оформлением стен, диванами и большими мониторами. В ближайшее время состоится голосование в школе.

Что решит большинство? Никто не знает. Наверняка ребята хотят и того, и другого. Возможно, администрация школы имеет какое-то свое определенное мнение. Но решать – детям. Пусть они увидят, что чудеса существуют, пусть их глаза светятся радостью оттого, что это чудо они сделали сами!



Татьяна Доманова.