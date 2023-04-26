Две школьницы из Барнаула вошли в число лучших по итогам онлайн-консультаций в ГИТИ

Компания МТС подводит итоги онлайн-консультаций на актерский факультет ГИТИСа. Мероприятие для абитуриентов Сибири прошло на платформе Webinar в рамках творческого образовательного проекта МТС «Поколение М» . Сразу 20 сибирских подростков получили рекомендации к прохождению на дальнейший этап вступительного конкурса на актёрский факультет, в их числе — две школьницы из Алтайского края.

Перед началом онлайн-консультаций преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Галина Дубовская дала участникам рекомендации по подбору репертуара, поделилась профессиональными секретами и ответила на вопросы. Затем абитуриенты продемонстрировали свои актёрские способности и навыки. В числе лучших, по оценке эксперта, вошли две барнаульские школьницы — Полина Панкратова и Полина Чердакова. Они получили возможность принять участие сразу во втором туре прослушиваний в очном формате, который пройдет летом в Москве.

— Мне хотелось показать большой актерский диапазон, поэтому я читала самые разные вещи: басню Сергея Михалкова «Дальновидная сорока», отрывок из рассказа Евгения Лазарева и стихотворение «Мне говорят…» Вероники Тушновой. Готовилась частично сама, частично с педагогами. Каких-то глобальных планов на актерскую карьеру никаких не строю, ничего не загадываю, живу без ожиданий и просто верю, что смогу исполнить свою мечту и поступить. В любом случае, всё сложится именно так, как будет нужно, — философски отметила Полина Чердакова.

Полина Чердакова. Фото предоставлено компанией МТС.

— Алтайский край богат на таланты. И то, что наши юные земляки ежегодно оказываются в числе призеров конкурсов проекта «Поколение М», тому доказательство. Я всегда искренне радуюсь, что это происходит в том числе и благодаря нашим digital*-инструментам — например, онлайн-консультациям, когда, не выезжая за пределы своего региона, можно пройти сразу во второй тур вступительных испытаний главного театрального вуза России. Я поздравляю обеих Полин и желаю, чтобы и в дальнейших испытаниях у них все сложилось, — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ребята, не получившие рекомендацию по итогам онлайн-консультаций, могут участвовать в конкурсе «Мастерская ГИТИС» на сайте «Поколение М». Для этого нужно записать видео, где вы исполняете басню, стихотворение, отрывок из прозы или поете песню, и загрузить на сайт проекта pokolenie.mts.ru до 31 мая. Победитель конкурса также получит возможность пройти сразу на второй тур творческих испытаний и получит возможность изучить «закулисье» ГИТИСа на персональной экскурсии.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» — цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В этом году ГИТИС отметит 145-летие.