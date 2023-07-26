Депутат Заксобрания в Новосибирске выдвинул идею забрать у населения личные компьютеры

По словам депутата, исключение выхода в интернет и социальные сети вызовет у людей творческий подъем, сообщает "КП-Новосибирск".

Вице-спикер новосибирского парламента Анатолий Кубанов высказался против цифровизации населения, предложив изъять у населения личные компьютеры.

Депутат написал, что интернет - это оружие массового информационно-психологического поражения.

«Необходимо вывести вычислительные мощности из общественного оборота», - отметил Кубанов.

Так же он говорит, что ЭВМ должны применять по назначению - в науке, промышленном производстве, транспортных системах и военных штабах.

Ранее детям младше 15 лет стоит запретить пользоваться интернетом, посчитал глава Минпросвещения.