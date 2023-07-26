Депутат Заксобрания в Новосибирске выдвинул идею забрать у населения личные компьютеры

Вице-спикер новосибирского парламента Анатолий Кубанов высказался против цифровизации населения, предложив изъять у населения личные компьютеры.
Депутат написал, что интернет - это оружие массового информационно-психологического поражения.
«Необходимо вывести вычислительные мощности из общественного оборота», - отметил Кубанов.
Так же он говорит, что ЭВМ должны применять по назначению - в науке, промышленном производстве, транспортных системах и военных штабах.
Ранее детям младше 15 лет стоит запретить пользоваться интернетом, посчитал глава Минпросвещения.