27 июля
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Образование

Депутат Заксобрания в Новосибирске выдвинул идею забрать у населения личные компьютеры

По словам депутата, исключение выхода в интернет и социальные сети вызовет у людей творческий подъем, сообщает "КП-Новосибирск".

Компьютер
Компьютер
positronica.ru

Вице-спикер новосибирского парламента Анатолий Кубанов высказался против цифровизации населения, предложив изъять у населения личные компьютеры.

Депутат написал, что интернет - это оружие массового информационно-психологического поражения.

«Необходимо вывести вычислительные мощности из общественного оборота», - отметил Кубанов.

Так же он говорит, что ЭВМ должны применять по назначению - в науке, промышленном производстве, транспортных системах и военных штабах.

Ранее детям младше 15 лет стоит запретить пользоваться интернетом, посчитал глава Минпросвещения.

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