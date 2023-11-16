Барнаульцев приглашают написать Всероссийский географический диктант

Диктант пройдет 19 ноября с 12:00 до 13:00.

Отмечается, что принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться

В текущем году Алтайский заповедник стал одной из площадок проведения «Географического диктанта 2023». — выслать Ф.И.О. участника и актуальную электронную почту на адрес lukasheva_ma@mail.ru.

После принятие вашей заявки вам вышлют ссылку для написания диктанта, которая станет доступна 19 ноября в 12:00. После завершения диктанта на почту отправят свидетельство участника.

Напомним, что географический диктант проводится с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского совета Общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 16 тыс. жителей Алтайского края присоединились к акции «Диктант Победы».