22 марта
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Образование

Барнаульские школьники смогут посетить бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе

До начала экзаменов осталось два месяца. Алтайский филиал РАНХиГС приглашает школьников на бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе. Об этом сообщает администрация города.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Консультацию проведет Артем Шмаков, и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала Президентской академии, кандидат филологических наук.

Отмечается, что все пройдет в дистанционном формате 28 марта в 15:00.

Для участия нужно зарегистрироваться. А что войти на консультацию следует перейти по ссылке. Платформа доступна только для зарегистрированных пользователей.

По всем вопросам можно обратиться к руководителю проекта Ренате Халиуллиной по тел.: 8 (3852) 503-489, e-mail: prof@alt.ranepa.ru, а также в группе ВКонтакте.

Ранее стало известно, как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в этом году в Алтайском крае.

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