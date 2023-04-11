12 апреля
﻿
Образование

АлтГУ приглашает первых выпускников на большую встречу

В мае 2023 года Алтайский государственный университет отмечает 50-летие. Уже известна полная программа юбилейных мероприятий, которые пройдут с 22 по 26 мая.

АлтГУ приглашает первых выпускников на большую встречу. Юбилейные мероприятия пройдут с 22 по 26 мая.
АлтГУ приглашает первых выпускников на большую встречу. Юбилейные мероприятия пройдут с 22 по 26 мая.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

АлтГУ чтит свои традиции. Особое внимание на праздничной неделе будет уделено первым выпускникам вуза — тем, кто учился в Алтайском государственном университете с 1973-го по 1978-й годы.

25 мая (четверг) в 11.00 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66) состоится большая встреча первых выпускников «С нас началась история».

Руководство университета уже рассылает приглашения первым выпускника, где сказано: «Дорогие выпускники Алтайского государственного университета. Вы, его первые студенты, вместе с руководителями и педагогами, начиная с нуля, заложили прочную основу классического образования и стали создателями добрых традиций. Первые стройотряды, научное общество, студенческие клубы, спортивные команды — все это и многое другое, начатое вами, подхвачено и развито последующими поколениями студентов вуза. Вы — стали настоящими профессионалами в своем деле, обеспечив престиж диплома АлтГУ и высоко подняв планку университетского образования».

На встрече «С нас началась история» каждый выпускник сможет вспомнить славные студенческие годы, своих друзей и педагогов, окунуться в атмосферу юности. Но и, конечно, посмотреть, как возмужал университет, как АлтГУ развивается сегодня.

Добавим, 7 апреля в Алтайском государственном университете состоялось совещание, посвященное предстоящему юбилею вуза. Мероприятия прошло под председательством ректора АлтГУ Сергея Бочарова и заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко.

Участники рабочей группы по подготовке к 50-летию АлтГУ еженедельно проводят совещания, в этот раз в рабочей встрече принял участие заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Юбилей одного из крупнейших вузов Алтайского края — важное событие и не может остаться без внимания руководства региона, — подчеркнул Степапенко.

На совещании обсуждался ход подготовки основных юбилейных мероприятий с 22 по 26 мая. Ректор подробно остановился на каждом дне праздничной программы, попросил коллег тщательно проработать сценарий.

Многие мероприятия, посвященные 50-летию АлтГУ, уже широко анонсируются в СМИ, на сайте и соцсетях Алтайского госуниверситета. Это и торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ Василия Ивановича Неверова, (22 мая) и презентация юбилейных и исторических изданий АлтГУ (23 мая), и праздничная программа «Планета Университет» в «Титов-Арене» Барнаула (26 мая), и другие.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко положительно отметил и еще одно интересное событие: 24 мая в АлтГУ состоится выпуск и погашение юбилейной почтовой марки, посвященной 50-летию АлтГУ.

Выпуск почтовой марки с символикой Алтайского государственного университета — это очень символично, ведь выпускники вуза живут по всей стране, и конверт с логотипом родного вуза — прекрасная весточка из Алтайского края, — сказал он.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость