20 апреля
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Образование

Алтайский институт культуры приглашает абитуриентов на День открытых дверей

23 апреля 2023 года Алтайский государственный институт приглашает абитуриентов, которые готовы связать свою жизнь с творчеством и искусством, принять участие в Дне открытых дверей.

Здание Алтайского государственного института культуры.
Здание Алтайского государственного института культуры.
Источник: Алтайский государственный институт культуры.

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства представит информацию о направлениях подготовки, на которые можно будет поступить в 2023 учебном году. Ответственный секретарь приемной комиссии расскажет о самых волнующих абитуриентов темах — правилах поступления и вступительных испытаниях в ВУЗ, о приеме на целевой основе, бюджетных местах, подготовительных курсах.

Ответственный секретарь приемной комиссии расскажет о самых важных темах — правилах поступления и вступительных испытаниях, о приеме на целевой основе, количестве бюджетных мест, дополнительных баллах, подготовительных курсах. Каждый абитуриент в формате свободного микрофона сможет задать волнующие вопросы, уточнить информацию, а возможность, погрузиться в образовательную атмосферу творческого вуза, в котором будут проходить незабываемые студенческие годы, станут приятным бонусом.

Студенты АГИК проведут игру «Творческие суперспособности», которая позволит познакомиться с институтом и выявить профессиональные интересы абитуриентов. А ведущие преподаватели и наставники направлений подготовки сориентируют ребят в выборе материала, техники и принципов сдачи творческих испытаний. Также на встрече будет представлена информация о проживании в общежитии, стипендиях и социальных выплатах, отсрочке от армии на период обучения.

— Совсем скоро приемная комиссия АГИК откроет свои двери для абитуриентов. Подать заявление о приеме можно будет с 20 июня. Подготовительные курсы для поступающих начнутся с 1 июля, а вступительные испытания пройдут 14 — 25 июля одновременно для очной и заочной форм обучения. Абитуриентам необходимо быть внимательным и не пропустить основные даты приемной кампании. Желаю всем успешно сдать экзамены и стать студентами АГИК!, — отметила ответственный секретарь приёмной комиссии Ольга Одинцова.

День открытых дверей пройдет 23 апреля 2023 г. в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 66.

Телефон горячей линии: (3852) 43−17−77; 54−73−52

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