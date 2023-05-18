21 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование
Erid: 4CQwVszH9pSapxLGYMh

Алтайский государственный институт культуры ведет набор детей для обучения по программам в области искусства.

Алтайский институт культуры ведет набор детей 7-12 лет для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства: «Академическое пение» «Народное пение», «Народные инструменты» (домра, баян, аккордеон, гитара), «Декоративно-прикладное творчество, «Дизайн», «Хореографическое творчество».

Алтайский государственный институт культуры ведет набор детей для обучения по программам в области искусства.
Алтайский государственный институт культуры ведет набор детей для обучения по программам в области искусства.
Фото предоставлено Алтайским государственным институтом культуры.

Обучение детей хореографии, игре на музыкальных инструментах, пению и рисованию будут проводить ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные руководители известных художественных коллективов Алтайского края.

Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств.

Подать документы для участия в конкурсе можно с 15 апреля до 29 мая 2023 г. в приемную комиссию института по адресу: ул. Юрина, 277 (каб. 318). Обучение учащихся проводится на бесплатной и платной основе.

Время приема документов: понедельник–пятница с 9.00–17.00 ч.

Проведение индивидуального отбора детей — 29, 30, 31 мая 2023 г.

Телефон: 8-913-221-96-26

Сайт: www.agik22.ru, раздел «Образование» — «Детская школа искусств».

Направления обучения

  • «Хоровое пение» (академическое) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет) Руководитель программы – А.В. Безматерных, преподаватель АГИК
  • «Музыкальный фольклор» (народное пение) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7– 9 лет). Руководитель программы – О.С. Щербакова, кандидат педагогических наук, доцент АГИК
  • «Народные инструменты» (домра, баян, аккордеон, гитара) со сроком обучения 5 и 8 лет (принимаются дети 7-12 лет). Руководитель программы – Т.С. Скоморохова, доцент АГИК
  • «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет). А.Р. Санчес Бускато, художественный руководитель Образцового художественного коллектива «Хорошки»
  • «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12лет). Руководитель программы – А.А. Шокорова, преподаватель ДШИ, член Союза художников
  • «Дизайн» со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12 лет). Руководитель программы – А.В. Щетинская, преподаватель ДШИ АГИК.

Обучение учащихся проводится на бюджетной основе (бесплатно) в соответствии с планом набора.

Для справки: Алтайский государственный институт культуры на протяжении 40 лет готовит специалистов в области культуры и искусства. Это современный, динамично развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, по программам дополнительного образования детей и взрослых; дополнительного профессионального образования. С 2015 года осуществляется набор детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.

  • Реклама #325097

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость