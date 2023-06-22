Алтайский государственный институт культуры приглашает на подготовительные курсы.

Ведущие преподаватели Алтайского государственного института культуры помогут абитуриентам подготовить конкурсную программу для поступления по выбранному направлению: художественному чтению, актерскому мастерству и режиссуре, рисунку и композиции, основам народного, бального или современного танца.
По музыкальным направлениям, в том числе и по звукорежиссуре, можно получить индивидуальные консультации педагогов.
Кроме этого ведется подготовка к вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам: русскому языку и литературе, истории и обществознанию. Эти экзамены могут сдать в институте абитуриенты, получившие ранее среднее профессиональное образование.
В 2023 году институт примет в число студентов более 500 человек для обучения, как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости, по всем уровням высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и ассистентура-стажировка по 35 программам высшего образования, очной и заочной формам обучения. В сравнении с прошлым годом количество бюджетных мест увеличено еще на 15 процентов. Тем не менее по ряду направлений подготовки конкуренция среди абитуриентов будет серьезной.
При подготовке к поступлению применяется индивидуальный подход, исходя из личностных качеств и творческих способностей абитуриента. Опытные педагоги института проанализируют уровень подготовки абитуриента и предложат индивидуальную траекторию изучения материалов по предметам, — отмечает Ольга Одинцова, ответственный секретарь приемной комиссии института.
Запись на курсы по адресу: ул. Юрина, 277, каб. 228.
Телефон для справок: 8 (385-2) 54-73-59, 43-17-77
Подать заявление для поступления абитуриенты могут в приемной комиссии по адресу: ул. Юрина, 277, а также через Личный кабинет абитуриента АГИК, по электронной почте, через операторов почтовой связи и с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. Подробнее