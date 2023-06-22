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Образование
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Алтайский государственный институт культуры приглашает на подготовительные курсы

В Алтайском государственном институте культуры в разгаре приемная кампания. Первыми абитуриентами традиционно стали выпускники средних общеобразовательных школ и колледжей прошлых лет. Повышенным спросом абитуриентов пользуются специальности «Звукорежиссура» и «Актерское искусство», а также «Дизайн» и хореографические направления, для поступления на которые необходимо пройти творческие испытания. Подготовка к ним начнется уже 1 июля 2023 г.

Алтайский государственный институт культуры приглашает на подготовительные курсы.
Алтайский государственный институт культуры приглашает на подготовительные курсы.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского государственного института культуры.

Ведущие преподаватели Алтайского государственного института культуры помогут абитуриентам подготовить конкурсную программу для поступления по выбранному направлению: художественному чтению, актерскому мастерству и режиссуре, рисунку и композиции, основам народного, бального или современного танца.

По музыкальным направлениям, в том числе и по звукорежиссуре, можно получить индивидуальные консультации педагогов.

Кроме этого ведется подготовка к вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам: русскому языку и литературе, истории и обществознанию. Эти экзамены могут сдать в институте абитуриенты, получившие ранее среднее профессиональное образование.

В 2023 году институт примет в число студентов более 500 человек для обучения, как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости, по всем уровням высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и ассистентура-стажировка по 35 программам высшего образования, очной и заочной формам обучения. В сравнении с прошлым годом количество бюджетных мест увеличено еще на 15 процентов. Тем не менее по ряду направлений подготовки конкуренция среди абитуриентов будет серьезной.

При подготовке к поступлению применяется индивидуальный подход, исходя из личностных качеств и творческих способностей абитуриента. Опытные педагоги института проанализируют уровень подготовки абитуриента и предложат индивидуальную траекторию изучения материалов по предметам, — отмечает Ольга Одинцова, ответственный секретарь приемной комиссии института.

Запись на курсы по адресу: ул. Юрина, 277, каб. 228.

Телефон для справок: 8 (385-2) 54-73-59, 43-17-77

Подать заявление для поступления абитуриенты могут в приемной комиссии по адресу: ул. Юрина, 277, а также через Личный кабинет абитуриента АГИК, по электронной почте, через операторов почтовой связи и с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. Подробнее


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