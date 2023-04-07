Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко 6 апреля побывал в Барнаульском кадетском корпусе и Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, где начался капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Реализацию этой программы на федеральном уровне инициировала «Единая Россия». Партийцы в регионах вместе с родительской общественностью держат на контроле соблюдение сроков и качество ремонтных работ.

Вместе с лидером алтайских единороссов в образовательных учреждениях побывали заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая, заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов, депутаты краевого Заксобрания Александр Лисицын и Сергей Писарев, депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов. Они осмотрели помещения кадетского корпуса на улице Юрина и летной школы в поселке Лесной. Александр Романенко акцентировал внимание руководства образовательных учреждений и подрядчиков на соблюдении срока сдачи объектов. Они должны быть полностью готовы к 1 сентября.

Партия «Единая Россия» вышла с инициативой о реализации федеральной программы модернизации общего образования, ведь практически 50% российских школ требуют ремонта, в том числе капитального. Это большая цифра. Только в Алтайском крае сейчас больше тысячи школ. Президент России поддержал эту инициативу и с 2022 года в регионах началась реализация федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», подразумевающая капитальный ремонт школ, их оснащение современным оборудованием, мебелью, повышение квалификации учителей. Преимущество отдается сельским школам. Алтайский край активно включился в реализацию программы, — рассказал Александр Романенко.

Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Александр Романенко проконтролировал капитальный ремонт школ Барнаула. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Всего в 2023 году в крае будут капитально отремонтированы 27 школ: в 10 из них работы начались в прошлом году, 17 школ только вошли в программу, в их числе кадетский корпус и летная школа. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,2 млрд рублей. В 2022 году в рамках программы модернизации школьных систем образования в Алтайском крае были капитально отремонтированы 33 школы.

Предполагалось, что программа будет действовать до 2025 года, но в февральском послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин предложил сделать ее бессрочной. Как и прежде, реализация программы будет находиться под пристальным вниманием партии, — отметил лидер алтайских единороссов.

Александр Романенко добавил, что помимо федерального финансирования власти Алтайского края постоянно выделяют средства регионального бюджета на ремонт образовательных учреждений.