Новосибирские IT-специалисты разработали сигнализацию от налетов дронов и нейросеть для переговоров

Уже сейчас существует 3D-модель пространства над объектом в системе координат. В ней датчики обнаруживают движение, фиксируют полет в воздушном пространстве и передают информацию в систему.
Разработку испытали на Донбассе.
Также сибирские изобретатели создали нейросеть Dialogger, которая может прослушать телефонные разговоры, а также проанализировать речь, эмоции, распознать возраст по голосу.
Система может за 2-3 часа проанализировать более 10 тыс. минут переговоров - целый день работы кол-центра
Проект уже помог директору одной из фирм по продаже автомобилей повысить количество сделок.
Ранее британцы создали умные носки для людей с деменцией и слабоумием.