31 августа
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Яркий и неординарный Lovv66 захватывает каждый чарт

Современный рэпер Lovv66 с тату на лице, серьгами, цветными волосами и яркой одеждой. Каждый трек приносит ему миллионы прослушиваний, а фанаты ожидают все больше альбомов.

Яркий и неординарный Lovv66 захватывает каждый чарт
Яркий и неординарный Lovv66 захватывает каждый чарт
Официальная группа Вконтакте Lovv66

В марте исполнитель выпустил захватывающий трек "МАЙ МАЙ" , который набрал более 3 млн прослушиваний.

Это был первый релиз, который вышел под лейблом Lotus Music, которым управляет Бахти.

А в августе вышла премьера трека "SAMAYA PERVAYA", которая стала хитом конца лета среди молодежи. Сейчас этот трек можно услышать на многих вечеринках.

Немного фактов о Lovv66

Настоящее имя исполнителя - Иван Шабанов.

Впервые его заметили в 2020 году, когда он выпустил свой сольный альбом. Сразу же после этого рэпер начал записывать треки с другими исполнителями: Soda Luv, Mayot, Seemee, OG Buda.

Сейчас Иван не останавливается на достигнутом и двигается дальше.

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