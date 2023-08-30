Яркий и неординарный Lovv66 захватывает каждый чарт

В марте исполнитель выпустил захватывающий трек "МАЙ МАЙ" , который набрал более 3 млн прослушиваний.
Это был первый релиз, который вышел под лейблом Lotus Music, которым управляет Бахти.
А в августе вышла премьера трека "SAMAYA PERVAYA", которая стала хитом конца лета среди молодежи. Сейчас этот трек можно услышать на многих вечеринках.
Немного фактов о Lovv66
Настоящее имя исполнителя - Иван Шабанов.
Впервые его заметили в 2020 году, когда он выпустил свой сольный альбом. Сразу же после этого рэпер начал записывать треки с другими исполнителями: Soda Luv, Mayot, Seemee, OG Buda.
Сейчас Иван не останавливается на достигнутом и двигается дальше.
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