Toxi$ - новый феномен русского рэпа. Фит с Глюк’oZой и популярность с нуля за два месяца

В последнее время появляется все больше рэперов, которые обретают известность благодаря смешным видео. На сегодняшний день самый яркий пример - Toxi$.

Кто такой Toxi$

Настоящее имя рэп-исполнителя - Андрей. Парень родился в Москве, сейчас ему 19 лет. Первый свой альбом Greener Day$ он выпустил в 16 лет.

Как он стал популярным

За свой первый трек певец получил респект от не менее популярного рэпера - Big Baby Tape за песню I Say Ya. Именно Tape подсказал парню читать рэп на русском языке.

После этого он написал трек на русском "ТАГА", который исполнен в стиле minimalistic trap. Среди русскоязычной музыки можно редко встретить этот стиль. Если посмотреть на запад, то становится понятно, что Toxi$ вдохновляется музыкой исполнителя Yeat. Причем Андрей этого не скрывает и использует в своих треках строчки Yeat.

Наибольшую популярность он получил благодаря кружкам в Telegram-канале, которые разлетелись по всему интернету и стали мемом. На сегодняшний день на канале 280 тыс. подписчиков.

"Я не думал, что это так вообще разлетится. Чисто для себя эти кружки записывал. Это так все раскрутилось, что у меня считай за 1,5 месяца с тысячи подписчиков до 150 тыс." - рассказывал певец.

Сам Toxi$ считает, что его музыкальная карьера и кружки работают в совокупности.

Фиты с Глюк’oZой и OG Budа (Григорий Ляхов)

18 августа вышел клип на трек Глюк'оZы и Toxi$ "Взлом" на продакшн Славы Мэрлоу. Это сотрудничество получилось в рамках Славиного шоу "Гараж" в Дзене

"Моя детская мечта исполнилась", комментирует Toxi$.

Сама песня "Взлом" рассказывает о синдроме самозванца, сложностях в принятии собственного успеха и рефлексии.

Toxi$ - новый феномен русского рэпа. Тelegram-канал Toxi$

Фит с OG Budа случился неожиданно для Андрея. Григорий Ляхов первый написал юному рэперу и предложил записать совместный трек. Toxi$ давно хотел сделать фит с Гришей и это было для него очень радостной новостью.

Toxi$ - новый феномен русского рэпа. Тelegram-канал Toxi$

Остается пожелать парню удачи и дальнейших продвижений в музыке.

Фит это сокращенный вариант написания слова Featuring в названиях исполнителей песен или музыкальных композиций. Это слово в данном случае означает «при участии» или «совместно с...».

Ранее сообщалось, что всемирно известный музыкант выступит в Барнауле, чтобы в «Изумрудном» появилась площадка для особенных детей.