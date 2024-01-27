Строго запрещено спать до обеда. Как не навлечь беду 27 января в Нинин день

Что можно делать на день Нины 27 января
В старину в Нинин день с особой тщательностью ухаживали за скотом. Хозяева очищали хлев и предоставляли животным дополнительное количество корма. Они с большим удовольствием общались с животными. Особенно с коровами - именно они давали нашим предкам молоко, помогали выкармливать детей.
В этот день молоко от коров могло обладать особыми свойствами, которые способствуют выздоровлению от болезней. Пили его и взрослые, и дети. Кроме того, молоком даже мыли пол.
Что нельзя делать 27 января
Нельзя 27 января бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать. Нужно встать как можно раньше, переделать все домашние дела, не забывая о чистке хлева, а после приготовить завтрак из молочных продуктов. Во время еды нужно поблагодарить кормилицу за сытный стол и пожелать ей здоровья.
Запрещено 27 января лениться, поскольку святая Нина была с малых лет упорной труженицей, а лентяев она наказывала неприятностями и горестями. Особенно в почете в этот день умственная работа, поэтому нужно провести его в чтении или изучении иностранных языков.
Народные приметы 27 января
- Если белые облака плывут по небу, то ударит мороз.
- Если все деревья в инее, то скоро потеплеет.
- Если стоит мороз, но начался снегопад, то стоит готовиться к оттепели.
- Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.
- Туман вокруг луны – к снегу.
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