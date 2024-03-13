Специалисты рассказали, как убрать желтизну на пластике в доме

Демиксид также помоет убрать желтизну с окон. Данное средство можно купить в аптеке. А пользоваться им очень легко.
Нужно пропитать им губку и протереть загрязненную поверхность. Если участок сильно проблемный, то специалисты рекомендуют уделить ему больше внимания.
Затем димексид следует смыть и протереть поверхность тканью. Если загрязнения не ушли с первого раза, то стоит повторить процедуру.
Ранее стало известно, что такое «клининг» и чем он отличается от обычной уборки.
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