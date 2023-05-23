Скандальный шоумен заявил, что сделал предложение Алле Пугачевой

По его словам, сначала Примадонна смеялась, а потом приняла предложение.

Шоумен до сих пор утверждает, что Алла Пугачева жила в роскошном замке в деревне Грязь, когда прилетела в Россию из Израиля на похороны кутюрье. Хотя уже известно, что народная артистка СССР все эти дни жила в доме Юдашкиных.

Хотя ранее "будущий супруг" утверждал, что Пугачева затаилась в своем бывшем замке в комнате среди коробок.

По словам шоумена, проживающая в Израиле вместе с детьми Алла Пугачева начала готовиться к бракоразводному процессу со своим мужем-иноагентом.

Морг или "Русовидение"

Судя по всему, Барецкий начал "путаться в показаниях" - сначала он заявлял, что купил вместе с сотоварищами замок в деревне Грязь, чтобы соорудить там элитный морг. Сейчас шоумен утверждает, что в особняке намерен провести "Русовидение".

Хотя уже давно продюсер Сергей Дворцов опроверг все информации, которые сливал шоумен в сеть. Так, на новость об "элитном морге" он сразу же отреагировал и заявил, что заявления юмориста - чистейшая ложь. И назвал неадекватными заявления Барецкого.

Ограбление

В декабре 2022 года шоумена Стаса Барецкого госпитализировали в Санкт-Петербурге после ограбления у бара «Руки Вверх». Шоумена госпитализировали у бара на Московском проспекте, 111 утром 11 декабря. По его словам, примерно в 06:00 он поспорил с двумя мужчинами.

Злоумышленники отобрали у него смартфон и 120 тыс. рублей. Проводилась проверка. Но на тот момент шоумен был не таким словоохотливым. Что послужило бурей в стакане воды - пока неизвестно.