На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся и соберут себе команды поваров.

Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.

В числе участников кастинга оказалась 24-летняя Анастасия Ильиных из Барнаула. На кастинг в шоу Анастасия принесла оленину с тыквой и молодыми шишками.

Если девушка пройдет кастинг шефов, то окажется в команде одного из них.

В новый сезон внесли несколько фишек. В финале каждого выпуска шефов ждут испытания. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска.

Отмечается, что голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», на него можно попасть по QR-код во время эфира. Также самые активные зрители будут получать призы.

Ранее altapress.ru вспоминает как барнаульские девушки рвались на шоу "Холостяк".