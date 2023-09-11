12 сентября
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Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся и соберут себе команды поваров.

Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.
Повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.
"Битва Шефов". Кастинг. Анастасия Ильиных

В числе участников кастинга оказалась 24-летняя Анастасия Ильиных из Барнаула. На кастинг в шоу Анастасия принесла оленину с тыквой и молодыми шишками.

Если девушка пройдет кастинг шефов, то окажется в команде одного из них.

В новый сезон внесли несколько фишек. В финале каждого выпуска шефов ждут испытания. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска.

Отмечается, что голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», на него можно попасть по QR-код во время эфира. Также самые активные зрители будут получать призы.

Ранее altapress.ru вспоминает как барнаульские девушки рвались на шоу "Холостяк".

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