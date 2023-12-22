Отмена новогодних салютов, новая транспортная система и дом-гигант. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новость дня — в Барнауле не будут запускать салюты на Новый год. Объяснили это тем, что "в других регионах тоже фейерверки отменили". Не будет их даже в столице. А что еще произошло в Алтайском крае — читайте в моей подборке.

Алтайское здравоохранение достигло дна и хочет от него оттолкнуться

Чтобы полностью утолить кадровый голод, потребуется порядка 1,5 тыс. врачей и 3 тыс. среднего медперсонала. Региону не хватает терапевтов, педиатров и узких специалистов. С последними проблема остро стоит в селах. Многим пациентам приходится ехать на лечение в другие районы. Так быть, конечно, не должно.

Но Алтайский край старается удержать специалистов. Какими способами регион это делает и почему людей все равно не хватает — читайте здесь.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Гигантскую домину построят рядом с ТЦ "Европа"

Многоквартирный жилой дом переменной этажности появится в самом ТЦ-шной районе Барнаула. В нем будет четыре блок-секции. Две по 25 этажей, одна — 21 этаж, другая — 17.

Конструктив – монолитный каркас с кирпичным заполнением.

У экспертов возникли вопросы к проекту. Какие — читайте здесь. В частности, в объекте маловато мест для отдыха.

Проект многоквартирного дома участке, прилегающем к ул. Шумакова, 3. Домус Плюс

В Барнауле к концу 2024-го заработает новая транспортная система

Главная особенность системы — светофоры, которым не нужна наша помощь. Они сами будут выставлять время интервала на проезд. Светофоры будут учитывать погоду, время суток, время года, выходной день и даже работу коммунальных служб.

Такие новшества обещают запустить в Барнауле к концу 2024 года. Почитайте подробности в нашем материале.

Светофор. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

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