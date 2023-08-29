Начало Эндшпиля. Чему певец посвятил свой новый альбом

В минувшую пятницу Эндшпиль выпустил новый сборник "Old Days", который состоит из его ранних хитов. Многие из низ ранее не были доступны на музыкальных платформах.

Артист утверждает, что эти треки сформировали его стиль, поэтому он очень хотел чтобы альбом скорее вышел.

Тогда Эндшпиль еще записывал сольные треки и как начинающий музыкант сам их и сводил. В "Old Days" можно услышать начало певца.

Начало Эндшпиля. Чему певец посвятил совой новый альбом Личная группа Вконтакте

Первые треки и начало карьеры

Первыми залетевшими треками были: "Малиновый рассвет", "Я подарю", "Голова", "Джанго".

Вначале своей карьеры парень не рассказывал о себе и бывали ситуации, когда его одногруппники начинали обсуждать Эндшпиля, а он молча стоял и думал: "Это же они про меня".

Потом сформировался дуэт Miyagi & Эндшпиль, который стал еще более популярнее и по сей тысячи фанатов случают их песни.