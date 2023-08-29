Начало Эндшпиля. Чему певец посвятил свой новый альбом

Артист утверждает, что эти треки сформировали его стиль, поэтому он очень хотел чтобы альбом скорее вышел.
Тогда Эндшпиль еще записывал сольные треки и как начинающий музыкант сам их и сводил. В "Old Days" можно услышать начало певца.
Первые треки и начало карьеры
Первыми залетевшими треками были: "Малиновый рассвет", "Я подарю", "Голова", "Джанго".
Вначале своей карьеры парень не рассказывал о себе и бывали ситуации, когда его одногруппники начинали обсуждать Эндшпиля, а он молча стоял и думал: "Это же они про меня".
Потом сформировался дуэт Miyagi & Эндшпиль, который стал еще более популярнее и по сей тысячи фанатов случают их песни.