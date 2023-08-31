Молодой трэп-исполнитель Heronwater, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт

Настоящее имя парня - Арсений Груздев.
Heronwater исполняет свои хиты в стиле электронной клубной музыки - Jersey club.
Самым недавним запуском был трек "Все дизайнер".
В строчках исполнитель высказывает современное мнение о статусе, культуре потребления и стремится к роскоши. Слушатель погружается в мир моды, денег, следует теме самовыражения.
Также у Арсения есть интересный хит "PROJECT X" созвучный с молодежной комедией про вечеринку "Проект X: Дорвались".
Heronwater - рэпер и модный продюсер
Арсений Груздев работал с OG Buda, Scally Milano. Кстати, со Scally они зародили тренд на детройт-рэп в России.
После этого исполнитель переехал в Москву и устроился в студию Melon Music. Выгорев в продюсировании, он начал строить сольную карьеру и на данный момент развивается именно в этом в направлении.
Сейчас фанаты ждут новый альбом и концертов в Москве и Питере.
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