3 июня
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Лолита взбудоражила зрителей плясками в пикантном комбинезоне

В сети появились кадры с концерта певицы Лолиты Милявской.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

В кадрах опубликованного видеоролика видно, как Лолита эпатажно и самозабвенно двигается. Милявская выбрала для выступления новый комбинезон, указывает "МК". А на груди у певицы массивный крест.

Ранее Лолита и Агутин резко высказались о творчестве «Ласкового мая».

По словам Агутина, «профессиональные люди» таких песен не создают. А Милявская же добавила, что это «...фанера. Еще и фальшивая».

Также Лолита образно сказала, что не любит спать в "тесных кроватях". Певица заявляла, что ее тошнит от «Голубых огоньков», где приходится «имитировать ладушки». Лолита отметила, что формат «Голубых огоньков» предполагает имитацию улыбок и оваций, поэтому он является искусственным.

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