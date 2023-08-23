Кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG и почему его называют новым фрешменом

Кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG
Настоящее имя рэпера- Александр Романов. Родился он в Санкт-Петербурге. А вот точный год рождения никто не знает.
Широкую популярность парень начал набирать, когда выпустил альбом «Cruiser Aurora». В этот момент его заметил рэпер Big Baby Tape.
Совместные треки
В мае 2023 FRIENDLY THUG выпустил совместный трек с OBLADAET. Песня очень быстро разлетелась по чартам и получила виодеоклип. Для начинающего рэпера такой опыт был впервые.
Объединение 52
В его нике цифры 52 не взялись из неоткуда. Это объединение друзей и единомышленников, в котором состоят: Alblak 52, MyDee52, A-This, Glocki52.
Новый фрешмен 2023
FRIENDLY THUG прозвали фрешменом, так как сейчас он набирает свою популярность.
В музыке фрешменом называют того, кто в скором времени выстрелит своим треком. Среди русских музыкантов это были: Pharaoh, Face, Lizer и т.д.
На данный момент рэпер продолжает развивать свое творчество. Также в ближайшее время планирует тур по России.
Ранее altapress.ru разбирался почему Toxi$ новый феномен русского рэпа. Откуда у него фит с Глюк’oZой и популярность с нуля за пару месяцев.