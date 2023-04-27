«Круто ты попал на TV»: участники «Фабрики звезд» встретились 20 лет спустя на сцене

Митя Фомин и Нюша выступили на четвертом дне рождении ТРЦ "Весна".

Первой композицией, прозвучавшей со сцены, стал гимн проекта — песня «Круто ты попал на TV».

Ввыступили группы «Фабрика», «Тутси», «Корни», а также Юлия Савичева, Наталья Подольская, Михаил Гребенщиков, Прохор Шаляпин, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Согдиана, Дмитрий Колдун, Никита Малинин и другие.

Собрать участников было непросто: не все сохранили с продюсерами хорошие отношения, а некоторые вообще не хотят вспоминать о временах участия в культовом проекте, пишет mail.ru.

Так что организовать тур по стране не получится.

О проекте

Шоу «Фабрика звезд» выходило в эфир с 2002 по 2007 год. В 2011 году вышло шоу «Фабрика звезд. Возвращение» с выпускниками разных лет.

В 2017 году компания «ВайТ Медиа» запустила на телеканале Муз-ТВ шоу «Новая Фабрика звезд», выдержавшее один сезон. Его ведущей стала Ксения Собчак.

Ранее солистку группы «Фабрика» увезли на «скорой» в больницу. Саша Савельева попала в больницу из-за голодания — решила попробовать на себе чудеса лечебного голодания. На первый раз обошлось — медики восполнили запас питательных веществ в организме звезды с помощью капельниц. Заодно проверили, не нанесло ли ее организму голодание какого-то серьезного ущерба.

При этом Саша рассказывала, что никогда не пыталась соответствовать стандартам красоты. За хорошую фигуру она благодарна своим родителям.