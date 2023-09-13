Компания Apple представила не только новые гаджеты, но и новую операционную систему 17-го поколения. Что в ней нового - разобрался altapress.ru.

Как сообщили разработчики, на данный момент доступ к новой iOS 17 доступен только для них. Такая версия называется iOS 17 Release Candidate. Обычным пользователям она пока недоступна.

Что изменилось в iOS 17

Обновленные операционные системы всегда привлекают внимание. Однако в этот раз "яблочники", возможно, разочаруются. Существенные изменений в iOS 17 нет.

Например, в сообщениях добавили расшифровку голосовых, как это уже есть в мессенджерах. А iPhone можно будет использовать в качестве камеры при общении через Apple TV. Да-да, через телевизор.

iOS 17. Apple

Добавили функцию обмена контактами в AirDrop. Примерно такая же есть в мессенджере WhatsApp.

У браузера Safari снова обновили интерфейс вкладок, а режим инкогнито будет работать через Face ID.

Изменится ли дизайн в iOS 17

Небольшие изменения во внешнем виде будут. Например, изменится панель управления, а уведомления будут приходит в овальных окошках.

Когда выйдет iOS 17

Операционная система для всех пользователей будет доступна 18 сентября.

iPhone 15 Apple

Какие гаджеты Apple будут поддерживать iOS 17

Apple перестала обновлять операционные системы iPhone 8, Х и ниже.

Установить iOS 17 получится на такие модели:

iPhone SE 2-го поколения

iPhone SE 3-го поколения

iPhone XR

iPhone Xs/Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini

iPhone 12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini

iPhone 13 Pro/13 Pro Max

iPhone 14/14 Plus

iPhone 14 Pro/14 Pro Max

И, конечно, все модели iPhone 15 получат это обновление.

iPhone 14 Pro. unsplash.com

Когда выйдет iPadOS 17

Операционная система для планшетов от Apple выйдет 18 сентября. iPad, которые обновятся до iPadOS 17:

iPad Pro (2-го поколения и новее);

iPad Air (3-го поколения и новее);

iPad (6-го поколения и новее);

iPad mini (5-го поколения и новее).

Новые iPad и iPad Pro. Apple.

Когда выйдет watchOS 10

Операционная система для часов от Apple выйдет 18 сентября. Watch, которые обновятся до watchOS 10:

Apple Watch Ultra;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 6;

Apple Watch SE;

Apple Watch Series 5.

Ранее мы рассказывали, когда выйдет iPhone 15, как он выглядит и сколько будет стоить.