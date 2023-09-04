Главный злодей - подросток русского рэпа - Baby Melo.

Baby Melo - молодой артист, который в последнее время появляется в инфоповодах не потому что у него выходят новые треки, а из-за конфликтов.

Парню всего 15 лет, но его песни пропитаны криминалом.

В минувшую пятницу у него вышел новый трек «Капитал».

О чем новый трек

В этой песни Baby Melo поет про тему страха перед женщинами и показывает, что и они могут быть сильными и влиятельными. Также он призывает быть уникальными и креативными.

Отмечается, что «Капитал» рассматривает вопросы пропаганды и пиара. Молодой трэп - исполнитель выражает свое мнение о том сегодня каждый может стать популярным, благодаря маркетингу.

Ранее мы писали о молодом трэп-исполнители, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт. А о многих других артистах вы можете узнать тут.