6 сентября
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Главный злодей - подросток русского рэпа - Baby Melo

Baby Melo - молодой артист, который в последнее время появляется в инфоповодах не потому что у него выходят новые треки, а из-за конфликтов.

Главный злодей - подросток русского рэпа - Baby Melo.
Главный злодей - подросток русского рэпа - Baby Melo.
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Парню всего 15 лет, но его песни пропитаны криминалом.

В минувшую пятницу у него вышел новый трек «Капитал».

О чем новый трек

В этой песни Baby Melo поет про тему страха перед женщинами и показывает, что и они могут быть сильными и влиятельными. Также он призывает быть уникальными и креативными.

Отмечается, что «Капитал» рассматривает вопросы пропаганды и пиара. Молодой трэп - исполнитель выражает свое мнение о том сегодня каждый может стать популярным, благодаря маркетингу.

Ранее мы писали о молодом трэп-исполнители, который знает как превратить каждую строчку в хитовый парт. А о многих других артистах вы можете узнать тут.

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