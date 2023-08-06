7 августа
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Фермер, поселившийся в городе, завел у себя на балконе семерых телят

Жильцы многоквартирного дома в Китае были недовольны поведением своего соседа.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Мужчина много лет прожил на ферме и совсем недавно переехав в город, не мог расстаться с сельской жизнью. Получив квартиру на пятом этаже он поселил на балконе семерых телят.

У окружающих это вызвало раздражение. Мычание животных и запах навоза возмутили соседей. В итоге люди обратились к властям, и всех животных вывезли из квартиры.

Многие посчитали эту ситуацию комичной, но охранникам дома, где все произошло, сейчас не до смеха.

Бывший фермер предпринял еще несколько попыток провести в здание различных сельскохозяйственных животных. Поэтому охранники готовятся к заеду новых рогатых жильцов.

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