Джигурда ответил на проклятие "богини Волочковой" после слива закрытой репетиции для взрослых. Подробности скандала

Не так давно в сети появилось скандальное видео с танцами в исполнении балерины Волочковой и Никиты Джигурды.

В ролике во время страстных плясок Джигурда снял с Волочковой алые штаны и поцеловал ее в бикини. После разразился скандал. Волочкова назвала случившееся провокацией и прокляла Джигурду.

Также балерина уверена, за слив видео в сеть должен извиниться Джигурда, "этот совершенно конченный человек, для меня уже настолько упавший на дно, с которого он не поднимется".

Волочкова добавила — Джигурду принимали в ее доме, как доброго друга. Но он все время устраивает какой-то хайп вокруг имени балерины.

Многие приняли этот ролик за свежее видео.

Однако один из участников дуэта — Джигурда — сообщил, что ролик снят в прошлом году, пишет "МК".

Джигурда не ожидал "от Богини Волочковой такой реакции и наезда". По словам актера, обвинения балерины ошибочны, беспочвенны и смешны.

По словам Джигурды, это не он распространил прошлогоднее видео закрытой репетиции спектакля для взрослых.

Актер предположил, кто мог слить видео — "оператор" или сама Анастасия Волочкова.

Никита Джигурда vk.com/dzhigurda12

Реакция

Между тем «Ветераны России» потребовали запретить шоу Волочковой после скандального видео, указывает Lenta.ru. По словам общественников, выступления балерины, которые она бесплатно проводит для детей, могут негативно сказаться на их психике.

При этом ранее патриотическую песню записали Волочкова и Джигурда. Также Джигурда заявлял, что хочет войти в гарем «богини» Волочковой.

По словам Джигурды, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери. Актер уверен, что балерина могла бы создать гарем, и в него бы выстроилась очередь.

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