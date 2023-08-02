Для чего опытные водители поливают лобовое стекло минералкой

Лето - пора путешествий, особенно на автомобиле. Лобовое стекло постоянно покрывается насекомыми и часто дворники не справляются с ними, размазывая мошек еще больше.

В жаркое время года водители часто наливают воду в бачок омывателя. Делать так категорически не рекомендуется, ведь в ней есть примеси - например, соли металлов.

Они оседают на водяном насосе, засоряют инжекторы, достается и уплотнению насоса. В общем, если поступать так регулярно, придется покупать новые детали и чистить всю систему «орошения» стекла.

Бывает, что жидкость смешивают с различными средствами, предназначенными для мытья посуды или стирки белья.

Считается, что они создают защитную пленку, по которой скатываются капли. Такой эффект можно получить, но лишь в том случае, если смешать ингредиенты в правильной пропорции.

Применяют и другой метод: разводят едкую зимнюю жидкость. В результате концентрация изопропилового спирта падает, и жидкость перестает сильно пахнуть.

Однако одновременно снижаются и ее чистящие характеристики, сообщает АвтоВзгляд.

По словам эксперта, для того чтобы очистить стекло нужна минералка. Ей поливаем ветровое стекло из бутылки и растираем микрофиброй. Благодаря пузырькам газа и кальцию грязь отмывается сразу.

Точно так же обрабатываем фары и противотуманки - лишним не будет. Но вот заливать в бачок минеральную воду не рекомендуется.

Ранее в Барнауле женщина вскрыла чужие автомобили, протерла стекла и ушла.