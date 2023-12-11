Барби и Кен? В сети приписывают роман с SHAMAN главе ЛБИ Мизулиной

Однако совсем недавно стала популярной тема ее взаимоотношений с певцом SHAMAN, указывает Lenta.ru.

Ранее она призналась, что слушает этого певца и гимн России. И больше — никого.

Впоследствии они с SHAMAN несколько раз передали друг другу приветы и вместе исполнили гимн России. В конце концов на мысли о взаимоотношениях натолкнуло еще и то, что она неоднократно выкладывала фото с певцом в своем канале, а также публиковала видео с концерта SHAMAN.

Комментаторы мгновенно отреагировали: "Барби и Кен", "Они мутят", "Созданы друг для друга".

Факт

Ролики в TikTok с хештегом «мизулинаишаман» набрали почти 2 млн просмотров.

Особое мнение

Ранее известный музыкант заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его "кремлевским продуктом". Лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российские исполнители отказываются сотрудничать с певцом SHAMAN из-за неискренности артиста.

Очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать, заявил музыкант. Однако не назвал, кто именно так поступил.

Также Киселев назвал SHAMAN кремлевским продуктом, но при этом никак не помогает армии.

А глава Совфеда Валентина Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку.

По ее мнению, этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму.

Матвиенко уверена — будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину и кто погнался за дешевыми аплодисментами. Глава Совфеда считает, что этот исполнитель — настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны.