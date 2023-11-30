Apple запатентовала новое кольцо, которое можно носить на любой части тела

Копания Apple запатентовала кольцо из гибкого материала, которое можно носить на любой части тела, сообщает Lenta.ru.

По описанию умный девайс имеет форму кольца, однако носить его можно не только на пальце. Владелец может надеть его на запястье, лодыжку или другую часть тела.

Из документа следует, что кольцо создадут из гибкого материала, который может менять форму.

Умное кольцо сможет собирать данные об активности и самочувствия пациента.

При этом у устройства не будет дисплея. Все данные смогут отображаться на экране сопряженного смартфона.

Ранее сообщалось, что в iPhone с iOS 17 появилась функция для защиты зрения.