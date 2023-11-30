1 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Лайт

Apple запатентовала новое кольцо, которое можно носить на любой части тела

Копания Apple запатентовала кольцо из гибкого материала, которое можно носить на любой части тела, сообщает Lenta.ru.

Промо сериала "Властелин Колец. Кольца власти".
Промо сериала "Властелин Колец. Кольца власти".
kinopoisk.ru

По описанию умный девайс имеет форму кольца, однако носить его можно не только на пальце. Владелец может надеть его на запястье, лодыжку или другую часть тела.

Из документа следует, что кольцо создадут из гибкого материала, который может менять форму.

Умное кольцо сможет собирать данные об активности и самочувствия пациента.

При этом у устройства не будет дисплея. Все данные смогут отображаться на экране сопряженного смартфона.

Ранее сообщалось, что в iPhone с iOS 17 появилась функция для защиты зрения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость