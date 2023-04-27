Звезда телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Лина Джебисашвили рассказала о симпатиях к Олегу Шепсу

Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», Лина Джебисашвили стала участницей нового суперпроекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где вместе с девятью сильнейшими медиумами борется за первенство. Вместе с ней в шоу ТНТ участвуют Влад Череватый, Александр и Олег Шепс, Константин Гецати, Виктория Райдос, Надежда Шевченко, Марьяна Романова и Дмитрий Матвеев. Мы поговорили с Линой о работе, личной жизни и о будущем.

— В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» принимают участие финалисты прошлых сезонов «Биты экстрасенсов». Вы за кем-то следили, ждали встречи?

— Я успела посмотреть выпуски с Олегом Шепсом. Слышала, что у нас с ним один подход к проблемам людей, и одно мнение по их решению. Он меня очень впечатлил, понравилась его работа, идеология, и я даже представить не могла, что мне посчастливится быть с ним в одном проекте. Да ещё в каком! Буду однозначно «топить» за Олега Шепса!

Телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Соцсети.

— Вас узнают на улицах? Как поклонники к вам относятся?

— На улицах узнают. В ТЦ уже на шопинг спокойно не сходишь, одна стараюсь не появляться в общественных местах, так как люди разные, и реакции на меня тоже разные. Есть такие люди, которые начинают сильно плакать и фанатично кидаться на меня. Я не «зазвездилась» и с радостью могу поехать на встречу к поклоннице, просто потому что она приехала издалека, привезла мне подарки и мечтает просто обнять и сфотографироваться! Мне не сложно, а им приятно, да и мне в итоге тоже.

— Человеку со способностями, отличными от других, легче или сложнее жить?

— Не знаю, не задумывалась, если честно. Единственное, что может напрягать моих близких, что я могу много говорить и зависнуть в мыслях, общаясь с невидимой для глаз обычных людей материей, видеть и чувствовать тот мир. В этом, наверное, состоит весь дискомфорт. С опытом я смогла научиться контролировать такие состояния, когда нахожусь в компании, например. Думаю, что людям с даром может быть в чём-то легче, в чём-то сложнее, особенно если этот человек такой как я, очень впечатлительный и сопереживающий.

Лина Джебисашвили. Соцсети.

— Муж — ваш единомышленник? Поначалу, может быть, он скептически относился к тому, чем вы занимаетесь?

— Мой муж Артём, с которым мы прожили тринадцать с половиной лет, от которого у меня чудесная доченька Луна, которая, кстати, тоже обладает способностями, всегда меня поддерживал и понимал. Помогал и направлял, когда накрывало и самостоятельно не справлялась. Но так случилось, что за два дня до кастинга на «Битву» мы расстались. То есть ворвалась в проект я уже с поддержкой моей дочери. Это был мощный опыт, было не просто, но я справилась! И неплохо, на мой взгляд.

А на сьёмке финальной серии я познакомилась с Юрой. И мы влюбились друг в друга по уши. Я первая поняла, что это тот человек, которому я хочу родить сына, с которым хочу связать свою жизнь. И пошла в наступление! Мне повезло, что он не был женат и тоже ждал свою судьбу, ею оказалась я. Мне было важно, чтобы его приняла моя дочь, он полюбил её и принял, как свою, и чтобы он принял мой дар, мои состояния и последствия после оказания помощи людям. Все произошло лучше, чем я думала. Я счастлива, что проект мне дал такую большую любовь.

Лина Джебисашвили. Соцсети.

— Говорят, человеку должно повезти трижды: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. Как у вас с везением?

— Не знаю, везунчик ли я. Не задумывалась над этим. В моей жизни присутствует весь спектр чувств, я — человек. И мне нравится испытывать абсолютно все эмоции. Не забываю благодарить Вселенную за слёзы и печаль, любовь и радость, за всё, что испытывает каждый человек, живущий на нашей чудесной планете. Это ли не везение? Чувствовать, осознавать, жить! Мои родители научили проживать эту жизнь в сострадании и заботе к ближнему. Да и дальнему тоже! Они меня научили благотворительности, научили ценить каждый день, неважно какой он был, хороший или плохой. Жить — вот самое большое везение.

— Экстрасенсорные способности — что это? Драгоценная шкатулка, которую можно передать и от одного человека к другому по роду? Или божий дар, который может «свалиться» на любого — просто потому что «так звеёды сошлись»?

— Это дар. В моем случае, передающийся от предков. Моей дочери тоже он достался, над этим поработала лично я во время беременности. Кому-то дар открывается позже, кому-то раньше. Многие думают, что они сходят с ума и не различают дар это или галлюцинации. Я всегда говорю — слушайте свою интуицию, она есть в каждом человеке. Абсолютно в каждом! Но кто-то задвигает её, а кто-то развивает, расширяясь при этом. Цените то, что вам дано Вселенной!

Телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Соцсети.

— Многие люди продолжают верить в то, что экстрасенсы всемогущи, перекладывают на них ответственность за любые события жизни, даже за здоровье! К вам часто обращаются те, кто буквально жаждет чуда от вас?

— Вот правильно вы подметили: перекладывают ответственность за свою жизнь на колдунов, ведьм, магов и медиумов. Обращений десятки тысяч! Но я отказалась от приёмов, так как зарабатывать на даре, это против всех моих принципов. Да и люди такие существа, что им кажется, если заплатить деньги, кто-то за них всё сделает, нейтрализует негативные моменты в жизни. Но это не так! Только мы сами можем изменить свою жизнь! Только нам самим это под силу! Только мы имеем влияние на самих себя! Мне очень хочется верить в то, что люди наконец то проснутся и возьмут ответственность за свою жизнь в свои руки.

— Можете сделать предсказание на 2023 год?

— Могу. Но зачем? Давать людям программу? Могу сказать, что прогноз на все годы у меня один — надо прекратить бояться! Страх — это болезни, саморазрушение и недовольство собой и жизнью в целом! Развивайтесь, любите, творите, помогайте нуждающимся в это непростое время! Помогая другим, мы помогаем себе, своей душе, своей карме!